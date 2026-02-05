Firenze, il Chianti Classico Gran Selezione protagonista alla finale RossoRubino WineCup 2026

Si svolgerà mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00 all’Osteria Pratellino di Firenze l’evento conclusivo dell’edizione 2026 della RossoRubino WineCup, il contest ideato da RossoRubino.tv in collaborazione con il Consorzio del Vino Chianti Classico. La serata, a numero chiuso e intitolata “A tavola con le stelle del vino”, sarà dedicata alla categoria Chianti Classico Gran Selezione, protagonista dell’intero percorso di valutazione.

L’appuntamento riunirà produttori, enologi e rappresentanti delle diciannove cantine finaliste per una degustazione riservata dei diciasette campioni selezionati. Il menù della serata accompagnerà i vini in assaggio, con abbinamenti pensati per valorizzare le caratteristiche dei Gran Selezione in gara.

Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati del lavoro svolto dalla commissione, che ha valutato 47 campioni provenienti dalle annate 2021 e 2022. Le degustazioni si sono svolte alla cieca, seguendo un protocollo basato su consistenza, integrità, equilibrio e tipicità, con attenzione alla capacità dei vini di esprimere identità territoriale e potenziale evolutivo.

“Siamo felici del risultato raggiunto. Il contest è giunto alla sua quarta edizione e si conferma un momento di confronto tra critica e produttori. Un elemento significativo è la crescita costante di questa tipologia di Chianti Classico, che oggi esprime maggiore qualità e territorialità. Sono vini sempre più identitari, capaci di rappresentare un’eccellenza enologica del territorio del Gallo Nero a livello internazionale.”, dichiarano gli organizzatori.

La commissione è composta da Miriam Massai, sommelier e formatrice FISAR, Michele Nasoni, sommelier AIS e scrittore, Adriano Guerri, sommelier AIS e maître d’hôtel, e Milko Chilleri, sommelier, giornalista e direttore di RossoRubino.tv. La serata offrirà un’occasione di confronto professionale e di approfondimento sul percorso della WineCup GranSelezione.

Le cantine finaliste partecipanti alla serata:

Castelli del Grevepesa, Castello di Vicchiomaggio, Castello di Volpaia, Cecchi, Colombaio di Cencio, F.lli Zari, Fontodi, Istine, Marchesi Frescobaldi, Rocca di Castagnoli, San Fabiano in Calcinaia, Tenuta Perano, Torraccia di Presura, Villa di Rignana, Villa Le Corti Principe Corsini, Villa Sant’Andrea.

La serata proseguirà con una cena aperta al pubblico, in abbinamento ai diciassette vini premiati.