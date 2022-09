FIRENZE – Festival Nazionale dell’Economia Civile, presentata la 4ª edizione alla presenza del Sindaco Nardella

Presentata a Firenze, all’interno del FRECCIALounge della Stazione di Santa Maria Novella, la quarta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dal 16 al 18 settembre 2022.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.

Alla presentazione hanno preso parte il Sindaco di Firenze Dario Nardella, Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Co-fondatore di NeXt Economia), Augusto dell’Erba (Presidente di Federcasse-BCC), Maurizio Gardini (Presidente di Confcooperative), Gioacchino Costa (Direttore Marketing di Trenitalia – Gruppo FS Italiane) e Marcella Mallen (Presidente ASviS e Prioritalia).