FIRENZE – Festa in casa: 17 giovani sanzionati per la violazione delle normative anti Covid

FIRENZE – Festa in casa: 17 giovani sanzionati per la violazione delle normative anti Covid

La segnalazione arrivata nella notte di sabato per disturbo della quiete pubblica

Firenze – Diciassette ragazzi, tutti giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, sono stati sanzionati dalla Polizia la notte di sabato per aver violato le norme anti Covid. Gli agenti sono intervenuti tra mezzanotte e l’una, dopo la segnalazione di disturbo della quiete pubblica, a opera di un vicino.

I giovani stavano festeggiando il compleanno di una ragazza in un’abitazione privata affittata apposta per l’occasione, incuranti delle norme anti Covid, quando gli agenti del commissariato di San Giovanni sono giunti sul posto. Diciassette ragazzi, per lo più minorenni, sono stati sanzionati, riaffidati alle famiglie o accompagnati a casa, mentre una decina circa sono riusciti a scappare da una finestra.