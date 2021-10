FIRENZE – Earth Tecnology Expo, dal 13 a Firenze con la Protezione civile toscana

Anche la Protezione civile regionale sarà presente con il gazebo “IO NON RISCHIO” e altre iniziative all’ Earth Technology Expo, la fiera dedicata alle soluzioni tecnologiche per la grande sfida climatica, per la transizione ecologica e digitale, per la sicurezza dai disastri ambientali che dal 13 al 16 ottobre debutta a Firenze.

L’appuntamento porterà alla Fortezza da Basso (con ingresso gratuito per i visitatori) 100 espositori, 50 workshop, incontri e presentazioni con scienziati, esperti di protezione civile, centri di ricerca, università, aziende, ministri ed amministratori locali e nazionali. Alla Fortezza sarà appunto presente il Gazebo “IO NON RISCHIO” dove saranno affrontati sia il rischio sismico che il rischio alluvioni con i pannelli illustrativi predisposti dal dipartimento della Protezione Civile, i video informativi a cura della Regione Toscana e dove saranno presenti i volontari comunicatori che sono stati formati per la campagna 2021. Questa “piazza” sarà l’anteprima nazionale di quello che avverrà domenica 24 ottobre quando il volontariato di Protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile.

Ci sarà anche la mostra “Terremoti d’Italia” realizzata dal dipartimento della Protezione civile, che invita a conoscere da vicino uno dei rischi naturali che più interessa il nostro Paese in termini di diffusione: il rischio sismico. All’interno della mostra i tutor di LARES faranno da guida svolgendo attività di divulgazione sui contenuti, si occupano del corretto funzionamento dei simulatori e in supporto al dipartimento della Protezione civile collaborano alle attività logistiche e organizzative dell’evento. In mostra anche le foto del terremoto che colpì la Garfagnana nel 1920

Fra le iniziative anche l’esposizione di veicoli di Protezione civile della colonna mobile della Regione Toscana, della Città Metropolitana e del Comune di Firenze.