Firenze, controlli antidroga: automobilista fermato ingerisce cocaina, Polizia lo salva dal soffocamento

Giovedì sera, nel corso di uno dei controlli antidroga, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno salvato un giovane automobilista che ha rischiato di soffocare ingerendo un paio di dosi di cocaina.

Intorno alle 22.30, i poliziotti lo hanno fermato in via Salvador Allende a Campi Bisenzio (FI). Appena si sono avvicinati per il controllo dei documenti, il giovane – 24 anni, di origine marocchina – non sarebbe però riuscito neanche a parlare, tanto da far subito sospettare ai tutori dell’ordine che potesse avere qualcosa in bocca. Dopo pochi istanti il sospetto è diventato una certezza: il 24enne ha quasi smesso affannosamente di respirare, tanto che due uomini in divisa sono stati costretti a tirarlo fuori dalla macchina e praticargli, con le accortezze del caso, la manovra di Heimlich. Il giovane è quindi riuscito a liberarsi di due dosi di polvere bianca avvolti nella stagnola che avevano rischiato di soffocarlo. Una volta accertate le sue buoni condizioni di salute, nei suoi confronti è ovviamente scattata una denuncia.