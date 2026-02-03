Firenze, ciclo di incontri I Compagni di Spadolini: un viaggio nella storia civile e intellettuale del ‘900

Nel centenario della nascita di Giovanni Spadolini, la Fondazione che porta il suo nome, in collaborazione con la Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, inaugura il ciclo di incontri I Compagni di Spadolini, seconda tappa del progetto culturale Maestri e Compagni, avviato nel 2025 in occasione del centenario della nascita del noto statista fiorentino. Un’iniziativa che non si limita alla commemorazione ma sceglie la strada dell’approfondimento, del confronto e della memoria viva.

Tra i protagonisti più autorevoli della storia repubblicana italiana, Spadolini è stato il primo presidente del Consiglio non democristiano nella storia della Repubblica italiana. Intellettuale rigoroso, storico di razza e animatore instancabile della vita culturale del Paese. È stato soprattutto un uomo di relazioni, di dialoghi alti, di battaglie condivise. Attorno a lui si è costruita una rete di pensiero e di impegno civile che ha attraversato decenni cruciali della nostra storia, lasciando un’eredità oggi raccolta dalla Fondazione Spadolini e dalla storica rivista Nuova Antologia.

Dopo il ciclo di incontri del 2025 dedicato ai “Maestri”, il programma del 2026 si concentra ora su I Compagni di Spadolini: personalità che hanno affiancato lo statista fiorentino nel suo percorso culturale, politico e civile, contribuendo a delineare una visione dell’Italia fondata su responsabilità, etica pubblica e centralità delle istituzioni. Figure diverse per formazione e sensibilità, ma accomunate da un’idea alta della politica e del ruolo dell’intellettuale nella società.

Gli incontri si terranno tutti alle ore 17, nella Sala Convegni della Fondazione Biblioteche, in via Bufalini 6 a Firenze, e saranno affidati a studiosi e osservatori autorevoli, chiamati a restituire non solo il profilo dei protagonisti e il loro sodalizio con Giovanni Spadolini, ma anche il clima intellettuale e morale di un’epoca.

Ad aprire il ciclo sarà l’incontro di giovedì 5 febbraio dedicato a Ugo La Malfa, nella testimonianza Stefano Folli. Seguirà, giovedì 5 marzo, l’appuntamento su Renzo De Felice, con la relazione di Sandro Rogari. Giovedì 2 aprile sarà la volta di Leo Valiani, raccontato da Angelo Varni. Il 7 maggio l’attenzione si sposterà su Norberto Bobbio, con l’intervento di Pietro Polito, mentre il ciclo si concluderà giovedì 4 giugno con Rosario Romeo, affidato a Guido Pescosolido.

I Compagni di Spadolini non è solo un percorso biografico, ma un invito a rileggere il Novecento italiano attraverso le relazioni, le idee e i conflitti che lo hanno attraversato.

