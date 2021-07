FIRENZE – Casa, approvati i sei progetti candidati al programma Pinqua

“Una grande giornata per Firenze! Il Ministero delle Infrastrutture ha inserito nei progetti ammessi a finanziamento nel programma PINQUA sulla qualità dell’abitare tutti e sei i nostri progetti candidati dal Comune e dalla Città Metropolitana di Firenze. In particolare il progetto relativo alla ex Caserma Lupi di Toscana del Comune di Firenze è rientrato nei Top 13 segnalati dalla giuria di tecnici come “meritevoli”. L’importo complessivo di contributi richiesti è di 90 milioni di euro, ripartiti in circa 15 milioni per ogni progetto presentato”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella.

“Si tratta – spiega il sindaco – di un riconoscimento straordinario della capacità progettuale e della efficienza della Città metropolitana, dei suoi Comuni, e del Comune capoluogo. Ringrazio per questo tutti i sindaci e gli uffici tecnici che hanno partecipato a redigere le candidature”.

“Questi progetti – ricorda Nardella – rientrano nel più generale piano di finanziamenti dell’Unione Europea basati sui nuovi modelli di rigenerazione urbana. Con questi 6 progetti – che includono 54 interventi distribuiti in tutto il territorio fiorentino – daremo una risposta efficace e duratura all’emergenza abitativa del nostro territorio e alle connesse strutture con finalità culturali, sociali ed economiche, attivando anche circa 1000 posti di lavoro diretti e alcune centinaia indiretti. Un’occasione senza precedenti che cade nel momento giusto dopo l’emergenza Covid per dare una spinta poderosa all’economia dell’edilizia, alla progettazione urbana”.

Soddisfazione anche dalla Consigliera delegata per la pianificazione territoriale della Città Metropolitana Monica Marini: “Un risultato molto importante, frutto della sinergia fra gli enti, gli uffici e i progettisti e l’Università di Firenze”.

I dettagli dei progetti:

https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/pinqua-firenze-e-la-metrocitta-54-interventi-la-qualita-dellabitare