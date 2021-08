FIRENZE – ANPIT: “Assurdo associare GKN a nazifascismo”

“Siamo arrivati a questo: associare un’azienda al nazifascismo. Un paragone assurdo come è assurdo che le Istituzioni si siano prestate a tutto questo. Non ci sono più parole per descrivere questa strumentalizzazione, per di più in un giorno che dovrebbe unire e non dividere. È purtroppo specchio di come le imprese siano osteggiate da una certa parte della nostra società e del nostro territorio in particolare. Se non cambiamo mentalità, se non la smettiamo di prendercela con gli imprenditori o peggio di suggerire più o meno apertamente questo genere di paragoni, illogici, le speranze di ripresa e di rilancio sono al lumicino”. Lo afferma Giorgio Gargiulo, Presidente di ANPIT Firenze.