FIRENZE – Americano contromano in A1, fermato dalla Polizia che lo sperona e spara alle ruote

Firenze – La Polizia stradale di Firenze, insieme a una pattuglia di Bologna, ha fermato nella giornata di ieri, intorno alle 13, un uomo alla guida di un auto che viaggiava contromano sull’autostrada A1, all’altezza di Calenzano.

Quando gli agenti hanno intimato l’Alt al conducente che viaggiava contromano, l’uomo non si è fermato, e ha ingranato la retromarcia per fuggire. A quel punto è scattato l’inseguimento, durato poche centinaia di metri: la volante della polstrada ha raggiunto e speronato l’auto del fuggiasco, poi gli agenti sono scesi e hanno sparato alle gomme per evitare che ci provasse ancora. Nessuno è rimasto ferito.

Una volta accertata l’identità del conducente, un uomo di 34 anni nato a Vicenza, ma cittadino americano, gli egenti hanno trovato nell’auto un’ascia, un coltello, una falce a attrezzatura da campeggio. È previsto per la giornata di oggi il processo per direttissima.