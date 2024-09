Firenze, alla libreria antiquaria Gonnelli in mostra i Libri d’Artista di Fontana, Munari, Mucha

La libreria antiquaria Gonnelli, storica istituzione fiorentina e casa d’aste fondata nel 1865, inaugura giovedì 26 settembre la mostra “Libri d’Artista: quando l’Arte incontra il Testo”, che resterà aperta fino al 7 ottobre nella loro sede di Via Fra’ Giovanni Angelico 49, a Firenze.

I Libri d’Artista selezionati per la mostra invitano il lettore a un’esperienza estetica e intellettuale multidimensionale: ogni pagina è una tela, ogni parola un segno e ogni libro una finestra su un universo personale e irripetibile. Con l’avvento delle Avanguardie all’inizio del XX secolo, artisti e scrittori iniziano a vedere il libro non solo come un veicolo per la narrazione, ma come un’opportunità per esplorare nuove modalità di espressione creativa diventando veri e propri oggetti d’arte. Celebri a tal proposito sono i libri d’artista del Futurismo, ma anche movimenti come il Dadaismo e il Surrealismo sono stati pionieri in questo campo, utilizzando il libro come una tela capace di sfidare le norme artistiche e creare, allo stesso tempo, opere letterarie e visive. A volte si tratta di edizioni limitate in pochi, unici esemplari, altre volte di opere prodotte in un numero di copie elevato, per consentirne una distribuzione più economica: in ogni caso, il libro diventa una testimonianza tangibile della visione creativa dell’artista, e ne viene celebrato il potenziale come medium espressivo.

L’esposizione propone una ricca e variegata selezione di Libri d’Artista, che spaziano dagli splendidi Documents décoratifs di Alphonse Mucha ai celebri Concetti Spaziali di Lucio Fontana; dall’opera Cloroplasti della pianista, performer e artista visiva Anna Laura Longo, fino ai geniali omaggi al Futurismo di Biblohaus. La mostra include inoltre opere di Emilio Scanavino, Mario Ceroli, Vincenzo Agnetti, Maria Lai, Bruno Munari, Giovanni Anselmo e molti altri.

Ogni opera esposta rappresenta un dialogo tra immagine e parola, materia e idea, mettendo al centro l’interazione tattile, visiva e concettuale. Attraverso materiali inaspettati, tecniche innovative e narrazioni non lineari, gli artisti interpretano il concetto di libro, superando i limiti convenzionali della lettura e del collezionismo.

Il vernissage della mostra si terrà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 18:00. L’esposizione sarà visitabile fino al 7 ottobre, con chiusura sabato 28 e domenica 29 settembre, e domenica 6 ottobre.