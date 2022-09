FIRENZE – Alessandro Gualtieri, special guest di Pitti Fragranze con la sua macchina alchemica

Alessandro Gualtieri, noto nel settore come The Nose, autore di Nasomatto e Orto Parisi, è lo Special Guest di questa edizione di Pitti Fragranze, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze dal 16 al 18 settembre 2022

Per Pitti Fragranze ha progettato IL MURO ALCHEMICO: un’esperienza fisica interattiva alla Stazione Leopolda, che le persone possono vivere una alla volta, in un breve lasso di tempo.

“Sto cercando di costruire la mia macchina alchemica – dice Alessandro Gualtieri – per produrre la mia versione della famosa “sostanza”: l’obiettivo è quello di raccogliere i liquidi trasmutati dalla psiche degli esseri umani.”. Per la prima volta l’alchimista invita altri a contribuire al suo esperimento. Attraverso il processo alchemico, l’oro nasce dalla materia più grezza: il fulcro dell’esperienza che Gualtieri proporrà a Fragranze è sublimare le frustrazioni attraverso un vero e proprio atto di purificazione. “Questo atto è costruito su una metodologia catartica. Volevo creare uno spazio per liberare le nostre emozioni represse, facendo condensare i brutti ricordi in modo che possano finalmente evaporare e liberarci”.

“Per me il muro è il luogo in cui posso osservare come si sta evolvendo il processo di trasformazione alchemica: ciò che inizia come un gesto forte di liberazione finisce in un muro di idee svanite e sfocate che non hanno più alcun corpo, alcuna presenza. I problemi non sono più rilevanti”.