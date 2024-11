Firenze, al via Wine & Artisans: artigianato e vini pregiati protagonisti ogni martedì a IL Tornabuoni

È ufficialmente partito a Firenze “Wine & Artisans”, il progetto nato dalla collaborazione tra CNA Firenze e IL Tornabuoni, hotel parte della collezione VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, per promuovere l’artigianato di eccellenza in una delle location più prestigiose della città.

Un ciclo di eventi esclusivi che si svolgeranno nel suggestivo spazio La Cave dell’Hotel alle 18:30 di ogni martedì, pensati per valorizzare il talento degli artigiani che potranno dar vita a performance, workshop, vendite speciali ed ogni altra attività promozionale. I presenti, inoltre, potranno degustare vini pregiati.

L’inaugurazione, avvenuta martedì scorso, ha visto la partecipazione della creatrice di gioielli Maria Gaia Piccini e dello stilista Noell Maggini, protagonisti di una performance di tableau vivant che ha incantato i presenti. Il Wine tasting è stato invece curato da Piccini 1882.

“Un’iniziativa importante per dare visibilità agli artigiani in una città come Firenze, dove le opportunità per essere presenti in centro non sono più frequenti come una volta – ha dichiarato Tiziana Trillo, coordinatrice di CNA Federmoda Firenze – Una vetrina esclusiva che ha l’ambizione di presentare l’artigianato non solo al pubblico internazionale dell’hotel, ma anche ai fiorentini che potranno infatti partecipare agli eventi”.

“Wine & Artisans rappresenta l’evoluzione del progetto Timeless Artisan Corner che, dallo scorso anno, sta mettendo in mostra le creazioni artigianali nelle vetrine permanenti dell’hotel, rendendole così parte integrante degli spazi eleganti della struttura” ha spiegato Trillo.

“IL Tornabuoni si propone di diventare un punto di riferimento per la scoperta e la valorizzazione dell’arte e dell’artigianato di eccellenza a Firenze. Siamo, perciò, entusiasti di collaborare con CNA Firenze per il progetto ‘Wine & Artisans’, un’iniziativa che non solo celebra il talento degli artigiani locali, ma offre anche un’esperienza unica ai nostri ospiti. Ogni martedì, nella suggestiva cornice de La Cave, daremo vita a momenti esclusivi di incontro e scoperta, in un’atmosfera di convivialità e scambio culturale” afferma Marco Del Lama, General Manager de IL Tornabuoni.

La partecipazione, comprensiva delle degustazioni, è gratuita previo accredito a ilmagnifico@iltornabuonihotel.com

Gli artigiani che vogliono diventare protagonisti delle serate e/o esporre le loro creazioni nelle vetrine possono contattare CNA a federmoda@firenze.cna.it

I prossimi appuntamenti si svolgeranno il 26 novembre il 3, 10 e 17 dicembre, il 7, 14, 21 e 28 gennaio 2025, il 4, 11, 18 e 25 febbraio, il 4, 11, 18 e 25 marzo. Per conoscere i nomi degli artigiani in calendario si invita a consultare il sito di CNA e de IL Tornabuoni ogni settimana.