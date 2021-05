FIRENZE – Al via il Corso di Regia Lirica e i Laboratori di Scenografia Teatrale di Fondazione Zeffirelli

FIRENZE – Al via il Corso di Regia Lirica e i Laboratori di Scenografia Teatrale di Fondazione Zeffirelli

Parte a fine giugno il corso di regia lirica, realizzato in collaborazione con Cluster, Filodrammatica Musicale di Compositori e Interpreti del Presente, che dal 2015 organizza il PUCCINI International Opera Composition Course e dal 2018 il PUCCINI Chamber Opera Festival.

Il corso ha l’obiettivo di indirizzare gli studenti verso la complessa professione della regia con particolare attenzione alla regia d’opera.

Al termine del corso infatti saranno selezionati alcuni studenti che avranno la possibilità di avviare un progetto di regia di due opere liriche da camera inedite, per il Puccini Chamber Opera Festival edizione 2022. I corsisti selezionati potranno inoltre partecipare gratuitamente, come uditori, al Puccini International Opera Composition Course edizione 2021 che si svolgerà dal 19 al 30 luglio 2021 a Lucca.

Al fianco di Massimo Luconi, parteciperanno come docenti il compositore Girolamo Deraco, direttore artistico del Puccini Chamber Opera Festival e del Puccini International Opera Composition Course, la cantante-performer Maria Elena Romanazzi, lo scenografo Carlo Centolavigna, la costumista Elena Puliti e Maria Alberti, storica del teatro.

Le iscrizioni ai corsi di alta formazione sono aperte fino al 15 giugno 2021. Il costo per la partecipazione al Corso di Regia Lirica (per un totale di 72 ore) è di 1.200,00€.

È possibile scaricare i moduli per l’iscrizione al seguente link

www. fondazionefrancozeffirelli.com/corso-di-regia-lirica/

Laboratori di Scenografia Teatrale a cura di Carlo Centolavigna (2-4 e 9-11 luglio) – Aule didattiche Fondazione Zeffirelli, Piazza San Firenze,5, Firenze

Confermate per luglio anche le date per i Laboratori di Scenografia Teatrale a cura di Carlo Centolavigna, scenografo collaboratore e allievo di Zeffirelli. I due laboratori, il primo sul Lavoro di documentazione e il secondo sugli Elementi di prospettiva teatrale, che avrebbero dovuto svolgersi a novembre 2020, sono stati interrotti a causa della pandemia.

Già molte a ottobre le adesioni, anche se sarà possibile ancora iscriversi fino al 15 giugno per gli ultimi posti disponibili.

Il costo per la partecipazione ai laboratori di Scenografia teatrale è di 300,00€ oppure 550,00€ se si intende iscriversi a tutti e due i laboratori.

È possibile scaricare i moduli per l’iscrizione al link https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/laboratori-di-scenografia-teatrale//

Per informazioni sul corso e iscrizioni: education@fondazionefrancozeffirelli.com