FIRENZE – Al negozio della Supercazzola la presentazione del libro “Caro Amici Miei” di Borghini

Venerdì 21 Maggio alle ore 18.00 il primo appuntamento di una serie di presentazioni di libri sul cinema nel nuovo negozio dedicato alla Supercazzola con “Sergio Forconi. Uno spettacolo d’uomo” (Edizioni Polistampa Sarnus), opera di Alessandro Sarti che racconta cinquant’anni di carriera dell’attore toscano diventato celebre col ruolo di Osvaldo Quarini, il “babbo” di Leonardo Pieraccioni ne Il Ciclone.

Il volume ripercorre la straordinaria carriera dell’attore toscano Sergio Forconi. Partendo dall’infanzia trascorsa a San Casciano Val di Pesa (Firenze) si passa al primo impiego come metalmeccanico, all’approdo sul palcoscenico della Casa del Popolo di Grassina e poi su quelli fiorentini, per arrivare infine all’ingresso nel magico mondo del cinema e della televisione.

E quale luogo migliore se non nello spazio dedicato ad Amici Miei, leggendario film cult girato a Firenze con milioni di persone che conoscono a memoria battute e scene prima tra tutte la supercazzola, non sense del Conte Mascetti da cui prende poi nome il negozio situato proprio a pochi metri da dove fu girata la mitica scena con il vigile in quella Via dei Renai divenuta poi negli anni un vero e proprio punto di riferimento per i fans.

Film fra l’altro dove non tutti sanno che lo stesso Forconi ricopre un simpatico ruolo ovvero il proprietario di casa dello scantinato del Mascetti.

Alessandro Sarti presenterà il libro accompagnato dal giornalista Edoardo Semmola, da Mirco Dinamo Rufilli Consigliere Comunale Delegato alla Fiorentinità e dallo stesso attore Sergio Forconi.

Spazio all’aperto con posti a sedere distanziati. Ingresso libero.

SUPERCAZZOLA® STORE

Via dei Renai 29/r 50125 Firenze

www.supercazzola.it

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19