Firenze, al Borro Tuscan Bistro una serata per celebrare Made in Italy

Il 23 aprile alle ore 19.30, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze ospita una serata dedicata all’enogastronomia toscana, con un percorso di degustazione itinerante pensato per celebrare il Made in Italy e il saper fare italiano, proponendo un’esperienza conviviale tra vino e cucina d’eccellenza.

Sarà Salvatore Ferragamo ad accogliere e dare il benvenuto agli ospiti. Il percorso gastronomico si svilupperà attraverso diverse postazioni: miele, formaggi e verdure del Borro, accompagnati dai vini delle tenute del Borro e di Pinino, salumi tipici toscani della Macelleria Mannori di Prato, pasta fresca preparata al momento con tartufo nero dall’Executive Chef Andrea Campani, oltre a panificati e pasticceria secca firmati La Torre, realizzati con farine del Borro.

In degustazione: Lamelle, Polissena e Rosso di Montalcino, mentre ulteriori referenze saranno disponibili à la carte.

Il costo della serata è di 55 euro a persona. La serata rappresenta il primo appuntamento del calendario eventi 2026 de Il Borro Tuscan Bistro, inaugurando una stagione ricca di novità.

Il Borro Tuscan Bistro

Alla base della proposta de Il Borro Tuscan Bistro di Firenze vi è una visione fondata sulla filiera corta e sulla valorizzazione della produzione agricola biologica della Tenuta, da cui provengono alcuni degli ingredienti utilizzati in cucina. Questo approccio farm to table affonda le radici nella storia stessa de Il Borro, tenuta di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, situata nel bacino del Valdarno Superiore e oggi estesa su circa 1.100 ettari nel cuore della Toscana.

Interamente biologica dal 2015 e fortemente orientata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, la Tenuta ha reso questa filosofia il fulcro della visione agricola e gastronomica della famiglia Ferragamo, che trova espressione anche nel progetto del Tuscan Bistro.

Olio extravergine di oliva, farine di grani antichi, uova, conserve e vini sono parte integrante di questo sistema produttivo e contribuiscono a costruire un racconto coerente tra campagna e tavola.

Dalla posizione privilegiata sul Lungarno Acciaiuoli, in uno degli scorci più riconoscibili della città, Il Borro Tuscan Bistro si presenta come uno spazio informale e contemporaneo.

Per info e prenotazioni:

Tel.+39055290423-Whatsapp: +39 344 0242807

E-mail: firenze@ilborrotuscanbistro.it