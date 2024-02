Festival della Salute Mentale, due incontri con psicologi e psicoterapeuti Asl Tse

“Prove di futuro. Adolescenti, famiglie e servizi di comunità”. È questo il titolo della tavola rotonda a cura di Asl Toscana Sud Est e Comune di Arezzo, che si terrà martedì 20 febbraio con inizio alle ore 9 nella Sala dei Grandi della Biblioteca del Campus del Pionta, in via Cittadini, 33 ad Arezzo. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito della prima edizione del Festival della Salute Mentale, promosso da Università di Siena in collaborazione con Asl Toscana Sud Est e Feltrinelli librerie, che si terrà dal 20 al 24 febbraio ad Arezzo.

L’evento vede la partecipazione del personale dell’Ufsmia della Asl Tse.

Nel pomeriggio del 20 febbraio, dalle ore 17 alle 18,30, un altra iniziativa vedrà gli operatori della Asl Tse in campo con “Laboratorio 5G: nei “panni” dei genitori. Tessere il filo delle relazioni con i propri figli”. Il laboratorio è finalizzato al supporto alla genitorialità ed è curato da Asl Toscana Sud Est – Progetto Fondi Famiglia; Zona Aretina – Programma Pippi e Cooperativa sociale Progetto5. Questo secondo evento si terrà alla scuola media IV Novembre, via Rismondo 4 .