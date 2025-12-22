Estra si aggiudica finanziamento bando #RiParto: welfare aziendale a sostegno madri lavoratrici

Estra conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura aziendale responsabile e inclusiva, risultando tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’iniziativa si inserisce in una strategia nazionale finalizzata a promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sostenendo progetti in grado di accompagnare il rientro delle lavoratrici madri dopo la nascita o l’adozione di un figlio. L’obiettivo è duplice: contrastare il gender gap e valorizzare la genitorialità e il benessere delle famiglie avendo cura di preservare i percorsi di carriera delle lavoratrici madri.

Estra ha partecipato con il “Programma RiTorniAmo”, un progetto dal valore complessivo di 349.090 euro, classificatosi dodicesimo su oltre 120 domande presentate, ottenendo un finanziamento di circa 240.000 euro, mentre Estra garantirà il cofinanziamento attraverso risorse proprie, beni e servizi.

Il “Programma RiTorniaAmo” introduce un ventaglio di strumenti integrati che spaziano dalla formazione ai servizi di supporto per le famiglie. Tra le azioni principali figurano percorsi formativi pensati per valorizzare le competenze sviluppate attraverso la genitorialità; la possibilità di usufruire di permessi retribuiti aggiuntivi; un servizio di supporto psicologico e consulenza genitoriale; rimborsi per spese legate alla cura dei figli, come asili nido, centri estivi e ludoteche. Un insieme di misure che, agendo in sinergia, favoriscono la conciliazione tra lavoro e vita privata, rafforzando il benessere dei dipendenti e generando un impatto positivo sulla collettività. Il programma coinvolgerà oltre 60 dipendenti di Estra distribuite nelle sedi di Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Ancona e Ascoli Piceno, dove saranno organizzati incontri e percorsi formativi dedicati.

“Con il progetto RiTorniAmo vogliamo dare un segnale concreto del nostro impegno verso un modello di impresa che, oltre a generare valore economico, investe sulle proprie persone e sul loro futuro. Crediamo che la valorizzazione della genitorialità e la promozione di una reale parità di genere siano oggi leve quanto mai strategiche per affrontare una delle principali sfide che abbiamo di fronte: la denatalità e il calo demografico. Per questo il welfare aziendale non è un semplice benefit, ma parte integrante della nostra strategia ESG” – dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra.

Nicola Ciolini, Amministratore delegato di Estra aggiunge: “Essere tra i vincitori del bando #RiParto è per noi motivo di orgoglio e responsabilità. Il programma RiTorniAmo nasce da una visione chiara: creare un ambiente di lavoro che accompagni davvero le persone nei momenti più importanti della loro vita. Sostenere le madri lavoratrici e favorire un rientro sereno dopo la maternità non è solo un dovere sociale, ma una scelta strategica: le loro competenze e professionalità sono un valore da preservare. Per questo vogliamo offrire strumenti concreti che permettano di conciliare crescita professionale e vita familiare, con benefici diretti sulla qualità del lavoro e della vita”.