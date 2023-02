Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano: contributi a fondo perduto per innovazione, fiere, brevetti, certificazioni e autoproduzione energia

Sono state confermate, nel nuovo regolamento, le tipologie di intervento per le aziende iscritte all’EBRET (Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano) quali i contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni dell’azienda internazionalmente riconosciute) per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione, mentre è stata introdotta una prestazione per l’autoproduzione di energia. Ecco una sintesi degli interventi confermati e di nuova introduzione:

Contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni dell’azienda internazionalmente riconosciute) per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione.