Èno Florence Wine Excellence, l’atteso evento vinicolo pronto al suo debutto

Èno Florence Wine Excellence inaugura l’autunno fiorentino con un evento ad alto tasso di gusto in programma il 21 e 22 settembre alla Fortezza da Basso di Firenze.

Presenti in Fiera oltre 230 espositori selezionati dalle migliori agenzie di rappresentanza e distribuzione del territorio per offrire una selezione unica di produttori italiani e internazionali ad operatori del settore e winelovers. Il risultato darà vita a una imperdibile degustazione di due giorni con oltre 900 etichette presenti, tra vini iconici e nuove proposte da tutto il mondo.

Ai banchi di degustazione nel Padiglione delle Nazioni si affiancheranno selezionate masterclass tenute dai maggiori esperti tra cui Leonardo Romanelli, Andrea Gori, Armando Castagno, Francesco Saverio Russo e Bernando Conticelli. I tasting esclusivi, gli incontri e gli approfondimenti pensati adhoc per i professionisti del settore e per gli appassionati si terranno nello spazio dedicato della Polveriera. L’idea di questa nuova manifestazione si pone infatti l’obiettivo di creare una piattaforma annuale di riferimento per produttori, ristoratori, sommelier, enotecari e wine lovers.

Un evento per celebrare la cultura del vino in tutte le sue sfaccettature e un’opportunità da cogliere per aggiornarsi o semplicemente per godersi una giornata all’insegna del sapore autentico.

Per maggiori informazioni ed acquisto dei biglietti consultare il sito web della manifestazione èno Florence Wine Excellence

Il programma

Domenica 21 settembre dalle 10:00 alle 18:00