Editoria, da Arezzo al mondo magico: torna Zig Zag con una nuova avventura

È disponibile su Amazon il secondo volume della saga di “Le Avventure del Baule Magico”, il giovane mago aretino protagonista di una storia che unisce magia, natura e mistero, scritto da Riccardo Serafini.

Il nuovo libro, intitolato “Zig Zag e il mistero di Felceruna”, segue il successo del primo volume, che aveva introdotto i lettori al personaggio di Zaccaria Zig Zag e alla scuola di magia di Runaviva. In questo secondo capitolo l’avventura si amplia, con un nuovo enigma che porta il racconto a partire e tornare ad Arezzo, intrecciando mondo reale e fantastico.

Nel viaggio il giovane protagonista è affiancato anche dalla nonna, figura di riferimento che accompagna l’avventura con discrezione e affetto, rafforzando il legame familiare al centro della narrazione.

Il libro è rivolto a bambini e ragazzi ed è pensato come una naturale evoluzione della saga, mantenendo l’atmosfera magica del primo volume e introducendo nuove ambientazioni ispirate alla natura e al mistero.

Il libro è disponibile su Amazon.