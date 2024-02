Edilizia sociale, Giani e Spinelli: “Definire inquadramento economico e giuridico dei lavoratori”

“L’auspicio è che il tavolo nazionale sul rinnovo del contratto si apra nell’interesse dei lavoratori, del loro corretto inquadramento economico e anche dell’inquadramento giuridico, definendo competenze e professionalità per un mondo, quello dell’edilizia residenziale pubblica, che a livello nazionale necessita di un’attenzione centrale. Il tema dell’abitare, in questo momento, è un tema di sensibilità e criticità per tante persone”.

E’ quanto dichiarano il presidente Eugenio Giani e Serena Spinelli, assessora all’edilizia residenziale pubblica e politiche per fronteggiare l’emergenza abitativa e gli sfratti, a proposito della protesta dai lavoratori di edilizia sociale per il mancato rinnovo del contratto scaduto nel 2021.

L’augurio è “che il tavolo nazionale riprenda in una collaborazione positiva e che si riapra anche il dibattito nazionale che porti il Paese tutto a investire sul tema dell’abitare”.