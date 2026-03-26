Domenica l’Half Marathon Firenze, ecco i protagonisti

Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica prossima 29 marzo, appuntamento podistico organizzato da UISP Firenze con 6011 atleti ed atlete al via tra competitiva e non competitiva, in rappresentanza di 82 nazioni. Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca e si arriva in Piazza Santa Croce. Dopo la presentazione ufficiale (vedi link in basso) ecco alcuni dei possibili favoriti della gara.

UOMINI

Tra gli uomini c’è Jacob Kipkorir Kosgei, keniano, 31 anni, tesserato per il G.S. Orecchiella Garfagnana, capace di correre in 1:02’28” (primato personale) lo scorso 19 ottobre a Cremona, ha vinto domenica scorsa, 22 marzo, la mezza maratona di Pistoia in 1h01’58”. Ha vinto lo scorso 15 marzo anche la Maratonina della Vittoria in 1:04:42. Ha già vinto sulle strade di Firenze in quanto trionfatore della Notturna di San Giovanni nel giugno 2025.

Alla maratonina di Pistoia è arrivato subito dietro di lui, secondo in 1h02’07, Louis Intunzinzi (classe 2000, Burundi), tesserato per il G.P. Parco Alpi Apuane che proverà a prendersi la rivincita. Anche lui ha stabilito il primato personale sulla mezza maratona in 1:02’31” all’Half Marathon Cremona lo scorso 19 ottobre, anche in quel caso arrivando subito dietro a Kosgei.

Da seguire anche Simon Dudi Ekidor (Kenia) dell’Atletica Potenza Picena, classe 1997, vincitore lo scorso 8 marzo della Mezza maratona Stracivitanova in 1:03:16. Lo scorso anno vinse la mezza a Maranello col primato personale di 1:01’23”

Dalla Germania arriva Tobias Ulbrich che nel 2024 era stato settimo alla Half Marathon di Amburgo in 1:04’49”. Nel 2025 è stato anche 13esimo assoluto alla Roma-Ostia in 1:05’21”, sua miglior performance dell’anno.

L’Italia e la Toscana è rappresentata tra gli altri da Emanuel Daniel Ghergut, 30 anni compiuti lo scorso 16 marzo, atleta tesserato per l’Atletica Calenzano allenato da Francesco Galeotti. Terzo e primo italiano lo scorso anno all’Half Marathon Firenze in 1:07’59” non lontano dal proprio primato personale che resta di 1h07’16 fatto a Milano nel 2023.

Ghergut ha vinto anche 3 delle 13 prove fin qui disputate del calendario del podismo Uisp Firenze 2026, ovvero la Maratonina della Befana il 6 gennaio, il Trofeo BigMat a Sesto Fiorentino l’8 febbraio e la Mezza maratona di Scandicci il 15 febbraio in 1:09’54”.

Lo scorso 15 marzo è stato quarto alla mezza di Reggio Emilia in 1:09’05”. E’ anche campione toscano Fidal in carica su pista sui 3000 metri.

ALTRI UOMINI Da tenere d’occhio anche Lorenzo Castro del GS Maiano, Filippine, quinto lo scorso anno in 1:09’37”, vincitore della maratonina di Tavarnelle lo scorso 15 marzo in 1:16’05”.

Possibile piazzamento anche per Ayoub Bouras dell’Atletica Castello, vincitore de La Strapazza a Lastra a Signa lo scorso 9 marzo sui 10 km. Vanta un personale in maratonina di 1:07’32” realizzato a Cremona lo scorso ottobre.

Anche quest’anno, inoltre, parteciperà William Frullani, l’ex azzurro di atletica e bob, nato a Campi Bisenzio, che è stato il primo italiano in assoluto a vincere una medaglia internazionale nella specialità delle prove multiple (bronzo agli Europei Under 23 nel 2001 ad Amsrerdam).

DONNE

Tra le donne occhio a Clementine Mukandanga, Rwanda, classe 85, Orecchiella Garfagnana, vincitrice dell’Half Marathon Firenze nel 2018 in 1h12’31”, ha un primato personale in mezza maratona di 1h10’37” (fatto ad Arezzo nel 2022). Ha vinto la Firenze Marathon nel 2023 in 2 ore 25’34” (quarto tempo femminile di tutti i tempi della manifestazione) gara in cui è salita altre due volte sul podio (terza nel 2018 e nel 2021). Sulle strade di Firenze ha anche vinto due volte la Notturna di San Giovanni (nel 2019 e nel 2024). Ha rappresentato il suo paese alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 10mila metri.

ALTRE FAVORITE In campo femminile in lizza per un piazzamento ci sono anche Ioana Lucaci dell’Atletica Vinci (un primato personale di 1:22’30”, vincitrice della “30 ‘n piana” a Campi Bisenzio nel 2022.

Occhio anche a Elisa Parrini della Polisportiva Ellera (PB 1:26’31”, Lucca 2024) anche lei vincitrice di 3 delle 13 prove fin qui disputate del calendario podistico Uisp Firenze (il Trofeo Sasi a Grassina, il Trofeo Sanmartinese a Campi Bisenzio e il Trofeo Oltrarno).