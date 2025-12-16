Delegazione di Arezzo alla manifestazione di Confagricoltura a Bruxelles

Anche da Arezzo una delegazione di Confagricoltura parteciperà alla manifestazione a Bruxelles del 18 dicembre. «Un modo per portare la voce e le istanze del territorio di fronte all’Unione Europea – spiega il presidente di Confagricoltura Arezzo, Carlo Bartolini Baldelli – le istituzioni comunitarie giocano un ruolo di primo piano nella definizione delle azioni di sostegno e di tutela delle produzioni. Senza politiche adeguate siamo destinati ad avere un ruolo sempre più marginale nel mercato».

Politica agricola unitaria, budget idoneo e non ridotto del 20% come previsto, meno burocrazia e visione di crescita, sono queste le richieste che Confagricoltura porterà a Bruxelles, in quella che si annuncia una delle più grandi manifestazioni. Diverse centinaia di rappresentanti dell’associazione saranno presenti, la delegazione italiana si annuncia fra le più numerose: sono infatti attesi più di diecimila sfilanti appartenenti a oltre 40 organizzazioni dei 27 Stati UE.

«Il rischio per l’agricoltura nazionale e di conseguenza per quella aretina – aggiunge Bartolini Baldelli – è di essere sempre meno competitiva rispetto alle altre potenze mondiali: servono maggiori risorse per la prossima Pac, le tutele del mercato UE vanno rese davvero efficaci, rispetto alla concorrenza dei prodotti che arrivano dai Paesi extra europei per i quali richiediamo regole di reciprocità, infine, fondamentale è mettere al centro i temi della produttività, della competitività e dell’innovazione».