Da Porto a Porto, VII edizione della nuotata a favore dell’Associazione Tumori Toscana

Stamani 1° agosto 2024 si è tenuta nella Sala Giunta del Comune di Prato la conferenza stampa di presentazione della Da Porto a Porto a favore dell’ATT.

Presenti: Ilaria Bugetti, Sindaca del Comune di Prato, Giuseppe Spinelli Presidente ATT e Lorenzo Massai consigliere ATT e ideatore dell’iniziativa.

Lunedì 5 agosto l’Argentario ospiterà la settima edizione della Da Porto a Porto, nuotata solidale a favore dell’Associazione Tumori Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore, assistendo anche le loro famiglie.

L’iniziativa nata per volontà di Lorenzo Massai, dentista di professione e consigliere dell’ATT, si avvale del fattivo supporto della Polisportiva Nuotatori Prato, dell’Associazione Amici del Guzzo e di tutte le realtà istituzionali del Monte Argentario.

Il percorso, come sempre, prevede 22 km in mare aperto da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, da affrontare in solitaria o in staffetta.

Ai nastri di partenza ci saranno 67 atleti e insieme a loro scenderà in acqua anche Pamela Villoresi, madrina della manifestazione. Oltre a lei, anche quest’anno tanti i testimonial d’eccezione: i campioni sportivi Simona Quadarella, Mario Cipollini e Jury Chechi e l’attore Giorgio Panariello.

In questi anni, grazie all’iniziativa sono stati donati all’ATT oltre 430.000 euro che hanno permesso di acquistare un furgone attrezzato per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari e di finanziare importanti progetti, fra cui “PrelievoPlus”, finalizzato a garantire il servizio di prelievi ematici a domicilio e “SOStegno Piscologico ai Minori” finalizzato a potenziare il servizio di supporto psicologico ai figli minorenni di genitori malati oncologici.

I fondi raccolti con l’edizione 2024 saranno utilizzati per coprire per un anno il costo di un medico dedicato alle Cure Domiciliari Oncologiche gratuite e in particolare al progetto Over 70 che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° specifico per i pazienti in età avanzata. Nell’anziano, infatti, si riscontrano spesso altre patologie, talvolta croniche, depressione, disturbi cognitivi; inoltre, i farmaci assunti possono interferire con le cure anticancro. Tutto ciò richiede un approccio specifico per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica.

Dal 2003, anno di apertura della sede ATT di Prato sono stati 6150 i malati di tumore curati sul territorio.

Negli ultimi tre anni sono stati registrati i seguenti dati:

Nel 2022 ci sono state 344 attivazioni. Il personale sanitario ha visto 1700 pazienti ed ha fatto 4001 prestazioni sanitarie (visite mediche, accessi infermieristici, ecc) di cui 895 prelievi a domicilio.

Nel 2023 le richieste di assistenza sono state 378. Di queste il 47% è per pazienti ancora in terapia attiva. Nel complesso sono stati effettuate circa 6000 prestazioni sanitarie. La durata dell’assistenza è stata di circa 120 giorni. I decessi a domicilio sono stati l’84%, in ospedale l’8% e l’8% dei pazienti è deceduto in hospice.

Le richieste di assistenza nei primi 6 mesi del 2024 sono state 190; facendo una proiezione su tutto l’anno il dato è praticamente sovrapponibile alle richieste dell’anno precedente. Il 46% dei pazienti è in terapia attiva al momento della richiesta di assistenza. Nel complesso sono state effettuate 3200 prestazioni sanitarie e la degenza media è stata di circa 127 giorni. I decessi a domicilio sono stati l’85%, in ospedale il 5% ed il 10% in Hospice.

Lo staff sanitario ATT che assiste i pazienti residenti nella provincia di Prato è attualmente composto da 2 medici, 3 infermiere, una OSS, due psicologhe, un fisioterapista ed una nutrizionista.

La manifestazione si avvale del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Prato, Comune del Monte Argentario, Guardia Costiera, Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Toscano, Uisp Comitato Toscana Nuoto, Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d’Argento.

Tanti i partner che hanno dato il loro sostegno alla manifestazione:

Lavazza, Nims, Coppini Sport, R.S. Company dog & cat food, Oji Srls, Guasti Massai Ferraro Selvaggi Studio Odontoiatrico Firenze, Gradi & Venturini Assicurazioni, Trattoria Poco Loco, Colle Massari, Centro Ottico Marlazzi, Salumi Mannori, Pasticceria Machiavelli – La Gioconda, Lions Club Firenze Palazzo Vecchio, Light Beauty Boutique, Riccardo Duradoni srl, S.S.D., Argentario Nuoto, Gruppo 3D, Zeurino, Sebach, Noleggio Tolù, Vitelli Nautica Store, S.N.C.TecnArt Laboratorio serigrafico, A.S.D.-A.P.S Diportisti Porto Ercole, AD Futura azienda grafica dal 1985.

“Ringrazio Lorenzo Massai e l’Associazione Tumori Toscana per aver ideato e organizzato questa manifestazione, arrivata alla sua settima edizione e che porta Prato all’Argentario per una giornata speciale che unisce sport e solidarietà. Come Amministrazione siamo orgogliosi di essere al loro fianco fin dall’inizio – ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti -. Non è semplice mantenere un’iniziativa nel corso del tempo e l’esserci riusciti, crescendo sempre in numeri e attenzione verso una realtà importante sul nostro territorio come ATT, è una grande soddisfazione per ognuno dei soggetti coinvolti. I malati oncologici e le loro famiglie devono attraversare momenti difficili e sapere di poter contare su un aiuto concreto come quello offerto dall’ATT, di non essere soli, permette di affrontare questo mare in tempesta con più serenità, per questo ancora una volta il nostro grande grazie a tutti”.

“Ogni anno – ha dichiarato Lorenzo Massai, Consigliere ATT – cresce l’entusiasmo attorno alla Da Porto a Porto che in pochi anni si è affermata come un evento di riferimento per tutti gli appassionati di nuoto in acque libere. Il nostro obiettivo è quello di fare solidarietà attraverso lo sport.

La molla che spinge tutti i protagonisti e gli organizzatori della manifestazione ad affrontare fatiche e sacrifici è la consapevolezza di poter dare un aiuto concreto a tanti malati oncologici.

Ci auguriamo di poter raggiungere anche quest’anno un obiettivo importante per garantire a loro e alle famiglie una migliore qualità di vita”.

“Sport e solidarietà – ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT- sono due valori importantissimi e quando si uniscono, come nel caso della Da Porto a Porto, si crea sempre un connubio vincente. Vorrei ringraziare con tutto il cuore Lorenzo Massai ideatore ed infaticabile organizzatore di questa che è diventata la manifestazione estiva più importante organizzata da ATT e ogni anno ci permette di raccogliere fondi importantissimi per i malati di tumore che tutti i giorni l’ATT cura a casa gratuitamente con amore e professionalità”.