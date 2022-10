Da New York al Tenax, tre star mondiali della consolle per la Halloween Night del club fiorentino

Joe Claussell, François K.e Danny Krivit. Tre star mondiali della consolle per una serata, BODY & Soul, che è leggenda a ogni latitudine. E che lunedì 31 ottobre approda a Firenze per la Halloween Night del Tenax.

Magnifici alfieri della scena newyorkese, Joe Claussell, François K. e Danny Krivit dispensano una soulful house speziata di atmosfere jazzy, groove, funk e molto altro.

Non c’è un prima e un dopo. Joe, François e Danny mixano in contemporanea, intrecciano i propri stili, forgiando l’inconfondibile sound di BODY & Soul: un inno al divertimento e al rispetto, la forza unificante della musica!

Nato alla fine degli anni ’90 al Club Vinyl di Manhattan, BODY & Soul è diventato un brand del nightclubbing, ha girato il pianeta in lungo e in largo, passando dagli Stati Uniti all’Europa, dal Sud America all’Asia.

“Crediamo che la dance sia un linguaggio universale – spiegano i Dj – ci piace suonare stili musicali diversi, nuovi o vecchi, senza pregiudizi”.

Per tutti e tre si tratta di un ritorno a Firenze, dove hanno dato un contributo determinante al successo di un’altra serata entrata nella storia, il Nobody’s Perfect Tenax.

In pista dai ’70, Danny Krivit è il “King of the Re-edit”. Ben nota infatti è la sua passione per dischi rari, soprattutto in ambito funk, soul e jazz. Ha prodotto oltre 400 dischi e il suo evento “718 Sessions” conta vent’anni di storia e infiniti riconoscimenti. Joaquin ‘Joe’ Claussell è una delle figure più rispettate della dance newyorkese e non solo, grazie anche al lavoro svolto a capo dell’etichetta “Spiritual Life Music”. Il suo stile, dal vivo, è inconfondibile: ritmi latini, africani, brasiliani e di altri mondi con elementi di jazz, rock, disco e strumentazione dal vivo. Altro senatore della dance della Grande Mela, François K. ha mixato una quantità impressionante di dischi, partendo dall’elettronica/new wave europea degli anni ’80. Ha fondato l’etichetta discografica “Wave Music”. In consolle ama esplorare i lati dub e techno della musica elettronica.