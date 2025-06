Cultura, annunciata la terna dei finalisti al Premio Vallombrosa

Alice Cappagli con il libro “Niente caffè per Spinoza” (Edizioni Einaudi, 2019), proposto dalla libreria On the Road di Firenze, Franco Faggiani con “Basta un filo di vento” (Edizioni Fazi, 2024), proposto dalla libreria Florida di Firenze e Valeria Tron con “L’equilibrio delle lucciole” (Edizioni Salani, 2022) proposta dalla libreria Punti Fermi, sono i tre finalisti dell’edizione 2025 del Premio Letterario Vallombrosa promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve.

Il tema del concorso letterario scelto come ogni anno dal Comitato del Premio è stato: “Il Silenzio, l’Ascolto, la Parola”. Una giuria tecnica composta da letterati e persone della società civile sceglierà il libro vincitore. Tutti e tre gli autori dei libri finalisti avranno un premio in denaro con l’obbligo di devolverlo a una Onlus di propria indicazione.

La premiazione avverrà sabato 7 giugno alle 16 presso “l’Abbazia di Vallombrosa, alla presenza del Presidente Regione Toscana Giani; del Governatore Rotary Distretto Toscano 2071, Pietro Belli e altre autorità.

Come ogni anno, verrà premiato anche il miglior elaborato tra quelli proposti dagli studenti dell’Istituto Balducci di Pontassieve, che incontreranno i finalisti nella mattinata del premio.

“Siamo all’undicesimo anno e questo ci rende estremamente felici – spiegano Paolo Vignolini, Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve e Livio Brighenti presidente del Comitato Premio Vallombrosa. In tutti questi anni il premio ha voluto essere sempre più un elemento qualificante del valore culturale nel territorio fiorentino e della Valdisieve avendo come centro emblematico Vallombrosa e la sua meravigliosa Abbazia.”

I libri sono stati selezionati fra una rosa di quindici opere proposte da altrettante librerie indipendenti fiorentine. Le librerie coinvolte sono: Alfani, Alzaia , Florida, Fortuna, Gioberti, La Gioberti, Leggermente, Libreria del Teatro Niccolini, L’Ora Blu, Malaparte, Menabò, On the Road, Punti Fermi, Salvemini, Todo Modo, e Brac.

Tra le realtà che hanno sostenuto questa edizione del Premio: BCC di Pontassieve, Fondazione MUS.E di Firenze, Officine Mario Dorin, Frescobaldi; con il patrocinio di :Regione Toscana, Città di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Reggello, Londa, Dicomano, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo e la collaborazione di Rotaract Firenze Centenario e Musica Ricercata Onlus..

Il premio Letterario Vallombrosa ha visto negli anni premiati insigni scrittori quali Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2016), Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019, Federico Pace (2020/21), Marco Balzano (2022), Paolo Malaguti (2023) e Aldo Simeone (2024).

La giuria del Premio è composta da: Eugenio Giani, Presidente Onorario; Paolo Vignolini, Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve; Livio Brighenti, Presidente Comitato Premio Vallombrosa, Irene Morelli, Presidente Rotaract Firenze Centenario; Marco Balzano, don Marco Mizza, Priore dell’Abbazia di Vallombrosa; Emanuele Masiello, architetto Responsabile della tutela paesaggistica dell’ abbazia e foresta di Vallombrosa; Alberto Severi, giornalista e autore teatrale; Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University in Firenze; Giovanni Morandi, già direttore del QN e del Resto del Carlino; Antonio Lovascio, già vicedirettore de La Nazione e attuale Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Firenze, Aldo Simeone vincitore dell’ultima edizione del Premio.