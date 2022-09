CULTURA – A Firenze le finali del Festival di Poesia Performativa dal 22 al 24 settembre

Dal 22 al 24 settembre 2022 si svolgeranno a Firenze le finali nazionali del VIII campionato italiano di poetry slam (poesia orale e performativa) della LIPS – Lega Italiana di Poetry Slam all’interno di Dólce Stīl Pòp – Festival di Poesia Performativa (21-25 settembre, Firenze). L’evento è organizzato dai Ripescati dalla Piena con il supporto della Città Metropolitana di Firenze. Gli eventi principali del festival si svolgeranno nella cornice del The Stellar (P.za di Cestello 10, Firenze).

Ventuno artisti rappresentanti le regioni italiane si sfideranno in uno spettacolo di poesia in forma di competizione in cui è coinvolto direttamente il pubblico: il poetry slam, portando sul palco i propri versi in tre turni ad eliminazione durante tre semifinali e una finalissima. Dopo ogni performance cinque giurati – estratti casualmente tra il pubblico – esprimono un voto da zero a dieci fino a decretare un solo vincitore che conquisterà il titolo di Campione italiano poetry slam 2022. Gareggerà anche un campione Under20, rappresentante la comunità slam dei più giovani.

Il Gran Galà del Poetry Slam (22 settembre ore 21, La Limonaia di Villa Strozzi, Via Pisana 77, Firenze) aprirà il festival con una presentazione di tutti i performer che parteciperanno alle finali nazionali di poesia, sia i campioni e le campionesse rappresentanti le regioni italiane, che i maestri di cerimonia che condurranno le serate. Per garantire l’accessibilità dell’evento anche alle persone Sorde, durante il Galà le performance verranno tradotte in LIS da Eugenia Giancaspro e Annalisa Russo.

Dólce Stīl Pòp è un festival di poesia performativa (alla sua prima edizione nel 2022) che ospita a Firenze un programma di eventi dedicato a poetry slam, e per tre giorni porterà a Firenze tantissimi tra i migliori artisti nell’ambito del poetry slam italiano, insieme ad un ricco assortimento di spettacoli, mostre, conferenze, concerti e microfoni aperti, nato da un’idea del collettivo artistico Ripescati dalla Piena.

Dolce stil pop pone l’accento sul lato più popolare della poesia, intesa come accessibile a tutti, creando un dialogo tra contemporaneità e tradizione insieme all’esplorazione di altri linguaggi legati alla pratica poetica.

Il programma completo del festival è disponibile a questo link.

Il festival oltre alle finali nazionali 2021-2022 della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, ospiterà una serie di concerti che vedranno esibirsi nomi come Roberto Angelini & Rodrigo D’Erasmo (con il live concert Nick Drake – Songs in a Conversation); Pierpaolo Capovilla & Paki Zennaro (con Interiezioni, reading con musica), Matteo Di Genova (con lo spettacolo Verna Sessions), Debora Petrina (cantautrice), EuroTunz, Dj Emer; una mostra di Laura Crosio; delle presentazioni di libri e testi di Francesco Maria Terzago (Con le parole ovunque, Agenzia X Ed., 2021), Eleonora Fisco con Chiara Portesine (La risposta estetica nel poetry slam, Ed. Millegru).

Roberto Angelini & Rodrigo D’Erasmo saranno SPECIAL GUEST con il live concert Nick Drake – Songs in a Conversation che aprirà la finalissima di Poetry Slam il 24 settembre alle ore 19.30 a The Stellar (P.za di Cestello 10, Firenze). I due musicisti tributeranno l’intramontabile Nick Drake portando sul palco il loro ultimo lavoro discografico SONGS IN A CONVERSATION (FioriRari distributed by Artist First), un omaggio al song-writer a 50 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico Pink Moon. Maggiori informazioni a questo link.

Cos’è un poetry slam?

Il poetry slam è uno spettacolo di poesia orale e performativa in forma di competizione. È basata su un meccanismo ludico e partecipativo che prevede la realizzazione di contest tra poeti performativi che si sfidano interpretando i propri versi in round ad eliminazione. I performer vengono valutati da una giuria casuale e non “addetta ai lavori” composta da cinque persone estratte tra il pubblico, fino a decretare il vincitore della serata.

Le regole sono semplici: i testi proposti dai performer devono essere originali, scritti di proprio pugno, l’esecuzione di ogni performance può durare un massimo di tre minuti, l’artista non può avvalersi di accompagnamento musicale, travestimenti e oggetti di scena. Uno o più MC (Maestro di Cerimonia) conducono la serata interagendo e coinvolgendo il pubblico e i poeti.

Il format del poetry slam è oggi diffuso capillarmente in tutto il mondo: circa sessanta nazioni hanno sviluppato un proprio circuito nazionale (in Italia dagli anni Duemila prende il nome di LIPS – Lega Italiana Poetry Slam). Migliaia di performer si sfidano progressivamente in competizioni locali, regionali, nazionali e internazionali. L’Italia si è aggiudicata negli scorsi due anni di fila (2021 e 2022) il titolo di Campione del Mondo di Poetry Slam; i due performer italiani gareggeranno anche in questa edizione del campionato 2022 all’interno del festival.

Il Poetry Slam nasce a Chicago nel 1987 dal poeta americano Marc Kelly Smith con lo scopo di riportare la poesia tra la gente, fuori dalla pagina stampata e dai recinti istituzionali, riportandola a contatto con il pubblico in una modalità popolare, coinvolgente, festosa. Conoscendo sperimentazioni differenti nei vari paesi, inoltre, il poetry slam crea l’occasione per l’esplorazione e l’ibridazione di linguaggi che ruotano attorno alla poesia, mescolando performance, rap, drammaturgia, stand up comedy.

I rappresentanti delle regioni italiane che si contenderanno il titolo di Campione italiano poetry slam 2022:

ABRUZZO: Gnigne

ALTO ADIGE: Anja De Falco

CAMPANIA: Andrea Sobrino

EMILIA-ROMAGNA: Martina Lauretta e Daniela Falone

LAZIO: Giuliano Logos e Gloria Riggio

LIGURIA: Chiara Araldi

LOMBARDIA E CANTON TICINO: Antonio Amadeus Pinnetti e Gabriele Ratano

MARCHE-UMBRIA: Giovanni Fantomars Monti

PIEMONTE-VALLE D’AOSTA: Eleonora Fisco

PUGLIA-BASILICATA-CALABRIA (Area Sud): Andrea Bitonto e Cristina Carlà

SARDEGNA: Mauro Massa e Valerio Janus Camera

SICILIA: Viola Margaglio

TRENTINO: Filippo Capobianco

TOSCANA: Andrea Mitri

VENETO: Lorenzo Maragoni

UNDER20: Pietro Spadaro