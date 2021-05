Covid, mozione Stella (FI): “Sia consentito ad albergatori di vaccinare i propri dipendenti in hotel” "Stagione turistica è alle porte, così tutela maggiore per tutti"

“Il sistema sanitario toscano consenta agli albergatori di vaccinare i propri dipendenti all’interno degli hotel. La stagione turistica è alle porte e l’immunizzazione del personale alberghiero costituirebbe un segnale importante per tutto il comparto. Chiediamo al presidente Giani e all’assessore alla Sanità di accogliere questa proposta e di avviare l’iter che consenta di arrivare a vaccinare i dipendenti delle strutture ricettive in tempi rapidi”.

È quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato una mozione al riguardo.

“Il turismo è una risorsa fondamentale e centrale per l’economia toscana – sottolinea Stella – e uno dei modi migliori per rendere la nostra terra appetibile è quello di vaccinare più persone possibili, in particolare i dipendenti delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, garantendo sicurezza ai clienti. In alternativa si potrebbero concordare degli orari da riservare ai lavoratori del settore alberghiero all’interno degli hub vaccinali”.