Consiglio regionale: mercoledì 7 aprile dibattito su piano vaccini e mozione sfiducia a Bezzini L’inizio dei lavori è fissato per le 11,30, la seduta si svolgerà in modalità da remoto

Il Consiglio regionale è convocato d’urgenza per mercoledì 7 aprile alle 11,30 in seduta antimeridiana e con prosecuzione pomeridiana, per una sessione di lavori tutta dedicata al tematiche relative al contrasto della pandemia da Covid-19. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, la mozione di non gradimento nei confronti dell’assessore alla Sanità, Simone Bezzini, presentata dal gruppo della Lega, prima firmataria la capogruppo Elisa Montemagni.

In discussione anche due proposte di delibera. La prima, presentata dai gruppi di Fratelli d’Italia, M5s e Forza Italia, primo firmatario Francesco Torselli (FdI), è per chiedere l’istituzione di una Commissione regionale d’Inchiesta per la “verifica delle misure messe in atto dalla Giunta e dal Sistema sanitario regionale, degli atti e dei criteri seguiti per contrastare la pandemia da Covid-19”. La seconda mozione, invece, proponente la capogruppo della Lega Montemagni, chiede l’istituzione di una Commissione Speciale per supporto, monitoraggio e controllo della campagna vaccinale.

Poiché la Toscana è classificata in “zona rossa”, la seduta si svolgerà in modalità telematica con collegamento da remoto. I lavori della seduta potranno essere seguiti sul sito web istituzionale, sulla pagina facebook e sul canale youtube.

Come già accaduto durante il periodo del lockdown totale dello scorso anno e in occasione di una recente seduta in modalità da remoto del Consiglio regionale, ai giornalisti non sarà consentito l’accesso al palazzo del Pegaso.