Conference League 2022/2023: quali sono le favorite?

La Conference League è una competizione recentissima, e la prima edizione è quella del 2021/2022 vinta dalla Roma di Mourinho. Terzo trofeo europeo per importanza, dopo la prestigiosa Champions League e dopo l’Europa League. La stagione 2022/2023 della Conference League vede diverse protagoniste di livello che nei rispettivi campionati riescono ad esprimere bene il loro calcio, insidiando anche le prime della classe. Ecco allora quali sono le favorite per la vittoria finale.

Conference League: le favorite secondo le quote dei bookmakers

Si entra nel vivo della stagione 2022/2023, e nei vari trofei europei vige l’equilibrio. Ma quali sono le favorite alla vittoria della Conference League? Le quote dei bookmakers rivelano che c’è una squadra spagnola, una inglese e ben due italiane. Risulta quindi molto più ostico poter scommettere su una di queste quattro candidate, ed una soluzione possibile per cercare di vincere, seguendo le indicazioni delle maggiori piattaforme di consigli calcistici, è rappresentata dai sistemi integrali scommesse. Così facendo si può optare per l’inserimento in schedina di minimo due partite, scegliendo diversi segni e combinazioni per arrivare alla quota minima desiderata. Ma c’è anche un’altra strada: includere in un sistema due o più eventi, quindi accorpare la vincente più quotata della Conference League, con quella della Champions. Ecco quali sono le squadre favorite secondo le quote dei bookmakers.

Villarreal

Al momento i “sottomarini” gialli sono i favoriti, data la proprietà di palleggio dimostrata fin qui e la fluidità con la quale creano palle gol importanti. Ma la vera forza di questa squadra è nella difesa: in campionato ha subito appena 14 reti in 19 partite. Fa più fatica a concretizzare, e lo dimostra il dato sulle reti segnate: 21 in 19 match giocati in Liga. Al momento, la squadra spagnola è quinta in campionato.

Lazio

La squadra che potrebbe infastidire maggiormente il cammino del Villarreal è proprio la Lazio di Sarri. Al momento i biancocelesti sono al terzo posto in classifica in Serie A TIM, forti di una difesa consolidata che ha subito soltanto 16 gol in 20 partite, seconda solo al Napoli con 15. Anche l’attacco funziona, e l’uomo chiave è chiaramente Ciro Immobile. Al momento la squadra di Sarri ha messo a segno 38 reti, ma a preoccupare è il rendimento europeo: infatti, la Lazio è scesa direttamente dall’Europa League, e si trova così in Conference.

West Ham

Il calcio inglese è dominante in Europa, e lo dimostra il numero elevato di squadre approdate agli ottavi di finale o ai sedicesimi nelle varie competizioni. Il West Ham però sta facendo una fatica incredibile quest’anno: è 16esima in Premier League con appena 5 partite vinte su 20. Se il club londinese vuole concorrere al pari delle altre, dovrà dimostrarsi ben più forte di quanto espresso finora nella stagione corrente. Ma data la forma fisica e il rendimento europeo abbastanza convincente, il West Ham resta comunque una delle favorite alla vittoria finale.

Fiorentina

I viola allenati da Vincenzo Italiano possono seriamente dare una svolta decisiva alla loro stagione puntando sulla Conference League. La vittoria di un titolo europeo e di un trofeo che manca da tantissimo, troppo tempo per una piazza come quella di Firenze, potrebbe far gioire i tifosi e migliorare l’umore dei calciatori. Dunque, la Fiorentina potrebbe decidere di far diventare questa competizione l’obiettivo numero uno in stagione, dal momento in cui la squadra è al 12esimo posto con appena 6 incontri vinti su 20.

Conquistare il settimo posto per aggiudicarsi un posto alla prossima Conference, potrebbe diventare complicato per i viola dal momento in cui c’è anche la Juventus a voler entrare tra le prime sette forze del campionato. Sebbene la rosa non sia al pari delle altre squadre favorite alla vittoria finale della competizione europea, secondo i bookmakers, gli uomini di Italiano possono puntare sulla spinta del loro pubblico nelle partite casalinghe e non solo, ma a contare è il fattore determinazione.