Confagricoltura, Giansanti: Aumento prezzi riguarda altri settori, agricoltori italiani hanno garantito qualità ed economicità

“A mio avviso il rialzo dei prezzi riguarda altri settori, non quello agroalimentare. E’ grazie al sacrificio delle nostre aziende e dei nostri agricoltori se oggi in Italia i prodotti alimentari tengono un prezzo che garantisce qualità ed economicità. Bisogna guardare altrove, ai costi petroliferi, energetici, telefonici per indicare un reale aumento dei prezzi e della conseguente difficoltà per tante famiglie e più in generale per il Paese. Questo è il momento in cui dobbiamo lavorare sodo per rafforzare la produttività e la competitività della nostra economia, a vantaggio dell’Italia, delle imprese e dei lavoratori”. E’ quanto ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, rispondendo a una domanda al termine dell’Assemblea regionale dell’Organizzazione tenutasi a Napoli.