Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico sulla Toscana meridionale

Permangono le condizioni di instabilità che stanno caratterizzando l’area del Mediterraneo. Nelle prossime ore potranno portare piogge e temporali, anche localmente forti o molto forti, con probabilità di grandinate e colpi di vento.

Per questo la Protezione la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali che riguarda la Toscana centro meridionale, ad eccezione della fascia costiera. L’avviso riguarda la giornata di domani lunedì 12 giugno da mezzogiorno alle 21.

Sono coinvolte alcune aree delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. In particolare le zone della Valdelsa e Valdera, della Valdichiana, dell’Ombrone grossetano alto e medio, e infine le zone interne dell’Etruria e del Fiora e Albegna.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.