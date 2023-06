Clima, un corso on line gratuito sulla gestione della risorsa idrica nel vigneto

“La gestione della risorsa idrica nel vigneto in relazione all’andamento climatico e al ciclo colturale: dall’impatto alla gestione del suolo”: se ne parla nel nuovo corso on line gratuito promosso da CAICT Formazione di Coldiretti Toscana nell’ambito del Gruppo Operativo IOCONCIV. Il corso è rivolto principalmente alle imprese vitivinicole.

Il progetto IOCONCIV ha come obiettivo quello di realizzare sistemi di gestione del terreno e delle infestanti meno dipendenti da risorse non rinnovabili, meno costosi e in grado di preservare il terreno dai fenomeni erosivi, migliorando nel tempo la sua fertilità, in direzione di una viticoltura sempre più green.

Cinque le lezioni in agenda: martedì 27 giugno (dalle 11.00 alle 13.00) con un focus su “La gestione della risorsa idrica in relazione ai cambiamenti climatici” con la relazione di Giovanni Rallo (UNIPI – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali).Mercoledì 28 giugno e giovedì 29 giugno (dalle 11.00 alle 13.00) saranno invece presentare le tecniche irrigue per il vigneto, la progettazione degli impianti, il monitoraggio e la gestione del sistema idrico del sistema suolo vite sempre con Giovanni Rallo.

“La gestione sostenibile del suolo del vigneto” è al centro dell’appuntamento in programma mercoledì 5 luglio (dalle 11.00 alle 13.00) con Daniele Antichi (UNIPI – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali). Chiude il ciclo di lezioni gratuite venerdì 7 luglio il focus sulla “Gestione vegeto-produttiva del vigneto” con Claudio D’Onofrio (UNIPI – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali).

Per informazioni ed iscrizione scrivere a olivia.fossi@coldiretti.it oppure contattare la segreteria CAICT di Coldiretti Toscana allo 055.32357209.

Informazione sul progetto https://www.ioconciv.it/

L’iniziativa è finanziata dalla sottomisura 1.1 nell’ambito del bando PS-GO del PSR 2014 – 2020 della Regione Toscana.