Cinghiali in città, Fedagripesca Confcooperative Toscana: “Emendamento su abbattimenti passo importante”

“Il via libera della Commissione bilancio della Camera alla possibilità di abbattimenti dei cinghiali per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città è un buon passo. D’altronde i numeri degli incidenti stradali e dei danni alle coltivazioni parlano da soli, quindi questa direzione è giusta, ma bisogna portarla a termine”.

A dirlo è Ritano Baragli, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana, commentando l’emendamento sugli abbattimenti della fauna selvatica in città.

“Noi siamo sempre per il rispetto delle regole – ha aggiunto – quindi vediamo di buon occhio il fatto di cercare di affrontare una emergenza a lungo trascurata con nuove norme e non con l’improvvisazione. I cinghiali, così come i caprioli, possono essere molto pericolosi. Speriamo che questo sia il primo passo di consapevolezza del problema, una criticità che per noi è sempre stata all’ordine del giorno. Siamo contenti che ora lo sia anche per il governo, speriamo che l’iter politico proceda spedito”.