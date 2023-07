Cinema, i vincitori Weekly Competition Monte Argentario Cinemadamare 2023

Vince il corto ” Agent John Wayne: No Rest in Tuscany” del regista Lorenzo Marte la settima Weekly Competition, avvenuta a Monte Argentario, Toscana, di Cinemadamare, il più lungo Campus internazionale del cinema, e che poi sarà in viaggio per tutta Italia e, per la prima volta in assoluto, anche in Francia, fino a metà settembre. I filmmakers italiani e stranieri, che hanno scelto il miglior film tra quelli girati da domenica 23 luglio fino ad oggi , hanno realizzato 15 cortometraggi, con cui hanno interpretato tanti angoli e bellezze nascoste della città sarda che solitamente sfuggono all’attenzione anche dei residenti.

I premi assegnati dallo staff ai giovani filmmakers sono invece quelli tecnici e artistici: Il film ” Agent John Wayne: No Rest in Tuscany” vince anche i premi per il best editing per lo sforzo di Viola Casartelli, italia, e quello per la miglior Produzione grazie al lavoro di Arianna Di Claudio, Italia.

Il premio per la miglior colonna sonora va ad Allan Karani, Kenya per il corto “Moo” diretto da Megh Patil, india. Lo stesso “Moo” si aggiudica anche il premio per la miglior fotografia grazie alla maestria di Lorenzo Baldi, Italia. Va invece a Kostantinos Panagiotidis, Grecia, il premio per la miglior sceneggiatura per il film da lui diretto “Borzhoza”. Infine a Giada Di Palma, Italia, va il premio come miglior attrice per la sua prestazione nel corto “Let me Go” di Yulia Neproshima, italia – Russia.

Alla presenza dei filmmakers italiani e stranieri si è consumata, sabato 29 luglio 2023 , in Piazzale dei Rioni, la settima serata di attività della Carovana del Campus Itinerante che ha scelto il comune di Monte Argentario per questa sua settimana di riprese qui in Toscana.

Questa settima settimana di Campus è stata particolarmente interessante. Per il pubblico è stato semplice notare come questa straordinaria Weekly Competition sia stata frutto di un periodo di produzione, nel comune toscano, particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale. Oltre ai cortometraggi dei partecipanti, sono state proiettate anche le clip realizzate dallo Staff di Cinemadamare, che hanno palesato le bellezze turistiche presenti nel borgo portuale non dimenticando, tuttavia, di concentrare l’attenzione anche sulle particolarità naturali presenti, raccontando storie e verità a volte sconosciute anche ai residenti stessi.

Il risultato di questa settimana di lavoro è stato in totale armonia con l’importanza dei luoghi offerti ai giovani cineasti. Il territorio maremmano si è tramutato in un set a cielo aperto, è stato esplorato, scoperto e raccontato nei modi più variegati dai partecipanti alla Kermesse. Il popolo toscano è stato assoluto protagonista di questi short-movies, aiutando in ogni modo immaginabile nei lavori dei giovani cineasti del Campus: hanno aperto le loro case, recitato, prodotto e supportato i filmmakers di Cinemadamare nelle loro opere.

I filmmakers si sono sentiti subito parte integrante della comunità che li ha ospitati e hanno appreso da loro tutto il possibile per creare i loro cortometraggi, raccontando storie di fantasia, reali, documentaristiche e di tantissimi altri generi.

I cineasti italiani e stranieri si sono concentrati nel raccontare il rapporto tra la natura e il borgo portuale esplorandone i vicoli, le numerose torri, le fortezze, gli anfratti e ogni altra cosa che abbia stimolato la loro fantasia e la loro curiosità.

Questi luoghi sono stati usati come location dei film in concorso per la settima settimana Weekly Competition di quest’anno.

Parole di soddisfazione per l’ottimo risultato della settimana di produzione anche da parte del direttore di Cinemadamare Franco Rina che, avendo seguito la manifestazione passo passo dichiara che: ” Portare il nostro Campus in un comune così bello e conosciuto come Monte Argentario per il secondo anno consecutivo è una meravigliosa soddisfazione. I nostri cineasti italiani e stranieri si sono innamorati all’istante di questi luoghi e penso si sia manifestato nei loro cortometraggi. Spero vivamente di poter continuare questa splendida collaborazione con Monte Argentario anche in futuro”.