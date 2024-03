Cinema e promozione del territorio, Montecatini Terme e la toscana protagoniste a Madrid

Tappa a Madrid per il tour di promozione internazionale del Montecatini International Short Film Festival: la manifestazione diretta da Marcello Zeppi ha inaugurato il primo dei due appuntamenti (l’altro è in programma a Barcellona dal 18 al 23 di marzo) del suo roadshow in terra spagnola, con un evento che si è svolto presso la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna della capitale iberica.

“Montecatini Terme e la Toscana a Madrid”: questo è il titolo dell’evento che ha ospitato quarantacinque tra i più importanti operatori spagnoli nel campo del turismo, che è stato organizzato dal Montecatini International Short Film Festival insieme al Comune di Montecatini Terme, col supporto di Toscana Promozione Turistica e di ENIT, ed è stato reso possibile grazie al contributo di ENIT Madrid, Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna di Madrid, Com.It.Es Madrid e Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «La vocazione internazionale è nel DNA del nostro festival: ogni anno, creiamo un indotto di partecipazione con autori, registi, produttori e attori da oltre settanta nazioni, che vengono a Montecatini in occasione del nostro festival. Il MISFF è un veicolo naturale per la promozione del territorio, e il cinema è un formidabile attrattore di visite che continua a fare conoscere nel mondo il nostro stile di vita: paesaggi, ambienti, città d’arte, monumenti… una eterna fascinazione che collega l’immaginazione alla motivazione di un nuovo viaggio e alla scoperta di nuove mete turistiche».

La serata, aperta da Marco Pizzi, Presidente Camera di Commercio Italiana per la Spagna e da Inmaculada Juberias ed Elena Rodriguez (rispettivamente coordinatrice e responsabile marketing di ENIT Madrid), è stata una vetrina per le bellezze turistiche, architettoniche e artistiche di Montecatini Terme, grazie alle presentazioni dei relatori e a contributi e filmati e tra cui il cortometraggio Galileo Chini a Montecatini Terme, co-prodotto dal Montecatini International Short Film Festival e dal Comune di Montecatini Terme. Le immagini dei cortometraggi dedicati all’industria dei matrimoni, proiettati nel corso dell’ultima edizione del Montecatini International Short Film Festival, e del corto Il Panno siamo noi, diretto da Alessandra Moretti e co-prodotto dal MISFF, hanno invece presentato le potenzialità del cinema d’impresa.

Infine, spazio anche alle eccellenze toscane, grazie alla presenza degli orafi Riccardo e Alessandro Penko, che hanno illustrato le meraviglie dell’artigianato fiorentino, e alla cucina toscana, con una selezione di prelibatezze realizzate dallo chef Alessandro Cresta, con i vini della Tenuta del Buonamico e i prodotti gastronomici di Andrea Conticelli Meat & Food Trading.

«“Montecatini Terme e la Toscana a Madrid”, è un modo che reputo efficace e diretto per portare la nostra arte e cultura all’attenzione del mercato turistico spagnolo, in una cornice di prestigio e col supporto di partner di assoluto rilievo e competenza. Una iniziativa che vuol raccontare come Montecatini non sia solo una felice scelta geografica dotata di infrastrutture alberghiere per visitare la Toscana, ma una realtà articolata che fra l’anno Mille di Montecatini Alto, l’Art Nouveau di Galileo Chini, il contemporaneo del Mo.C.A. ed alcuni edifici di pregio storico e architettonico si propone come luogo speciale dove arte e cultura possono ben valere un soggiorno di alcuni giorni» commenta Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura e vicesindaco del Comune di Montecatini Terme.