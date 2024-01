Casentino, consulenze nutrizionali gratuite alla palestra Body House di Bibbiena

Consulenze nutrizionali gratuite alla palestra Body House di Bibbiena. Il 2024 del centro fitness casentinese è arricchito dall’attivazione di un nuovo servizio volto a ribadire lo stretto legame tra sport e alimentazione, sensibilizzando verso l’importanza di perseguire un corretto stile di vita e offrendo la possibilità di sottoporsi a una valutazione delle percentuali di massa grassa e massa magra nel corpo. Le visite saranno tenute dal dottor Mirco Feni, biologo-nutrizionista di EatBe, e permetteranno di individuare percorsi personalizzati per un maggior benessere psicofisico attraverso un adeguamento dell’alimentazione quotidiana a seconda dei propri bisogni dove privilegiare dieta mediterranea e stagionalità delle materie prime.

Le consulenze nutrizionali arricchiscono le attività condotte all’interno della palestra Body House che, fondata nel 1991 da Andrea Dalla Ragione e dalla dottoressa Valentina Fioravanti, è oggi tra i punti di riferimento casentinesi per il fitness con oltre trecento atleti e atlete di tutte le età. Lo spirito innovatore di questa realtà è confermato dal costante ampliamento dei corsi con proposte all’avanguardia tra cui rientra la più recente attivazione del Pilates Aereo che viene effettuato attraverso l’utilizzo di amache con esercizi in assenza di gravità per sviluppare equilibrio, flessibilità, agilità, resistenza e tono muscolare. Questa proposta va ad affiancarsi ai tradizionali allenamenti di ginnastica funzionale, Metabolic Training, Flexibility Training, Hamazon e Total Body già condotti alla Body House da un team di professionisti tra personal trainer e dottori in scienze motorie. «La nostra volontà – spiega Dalla Ragione, – è di promuovere sani e corretti stili di vita dove l’attività motoria si unisce a piccole accortezze quotidiane necessarie per perseguire il benessere. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale e, per questo motivo, siamo orgogliosi della collaborazione con il dottor Mirco Feni che permette di fornire consulenze e servizi professionali anche in ambito nutrizionale».