Calcio Femminile. Colpo di scena ad Empoli, esonerato Spugna

Un fulmine a ciel sereno. L’Empoli Femminile, una delle rivelazioni di questo campionato, in data odierna ha comunicato l’esonero ufficiale dell’allenatore Alessandro Spugna. Una notizia inattesa e inaspettata che dunque, con la squadra che si trova al quinto posto a tre giornate dalla fine con una salvezza raggiunta con largo anticipo vedrà il cambio di allenatore. Mister Spugna lascia la squadra, con un ruolino importantissimo frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte per un totale di 27 punti. Sempre in data odierna, la società della presidente Rebecca Corsi ha annunciato il nome del suo successore che sarà l’ex vice di Spugna ,Fabio Ulderici (ex Torino e Juventus) che guiderà la squadra per le ultime tre partite di campionato.Inter-Empoli in programma questa domenica alle ore 15:00 al Suning Center vedrà dunque l’esordio in panchina per Ulderici con l’obbiettivo finale di concludere nel migliore modo possibile, una stagione di per se molto positiva per le azzurre.