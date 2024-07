C/Art Creativi in Dialogo, a Carrara la protagonista è la creatività

Il cuore antico di Carrara, città insignita nel 2017 del prestigioso riconoscimento di Città Creativa UNESCO per l’artigianato e l’arte popolare, sarà il teatro di un festival che metterà in connessione i sette cluster della rete delle città creative nel mondo, che ad oggi sono 350.

Sabato 20 luglio 2024 andrà in scena la creatività nei quartieri di Caffaggio, Grazzano e Baluardo dove si terrà “C/ART Creativi in dialogo” un festival unico nel suo genere arricchito da una cena suggestiva sotto le stelle, “La Carrareccia” con piatti tipici locali, lungo la Via Carriona. Le vie storiche, gli ambienti più suggestivi e gli spazi nascosti più evocativi dei quartieri diventeranno un palcoscenico a cielo aperto che vi condurrà in un viaggio di connessione alla rete internazionale delle città creative, attraverso una manifestazione che mette in dialogo artisti locali con artisti italiani ed internazionali. Si potranno ammirare alcuni laboratori artistici aperti e in alcune sedi storiche ed iconiche come l’ex Ospedale e la Chiesa San Giacomo, la Chiesa delle Lacrime, la scalinata del Baluardo, il quartiere del Caffaggio e in molti altri luoghi affascinanti, verranno organizzate performance artistiche, workshop creativi, talks su temi legati al mondo dell’artigianato e delle arti popolari, dimostrazioni di lavorazioni artigianali, installazioni creative site specific e momenti di convivialità enogastronomica. Dalle prime ore della sera, dopo l’inaugurazione ufficiale sulla scalinata del Baluardo alle ore 18.30, questi quartieri di Carrara si trasformeranno in un microcosmo artistico, fatto di colori, suoni, luci, creativi al lavoro e in dialogo con la materia. Uno dei momenti clou della serata sarà “La Carrareccia”, una cena suggestiva organizzata lungo il pittoresco corso del fiume Carrione. Una lunga tavolata di quasi 100 metri offrirà ai partecipanti un’ambientazione suggestiva sotto le stelle, dove si potrà gustare una selezione di prodotti locali scoprendo i sapori autentici della cucina carrarese che esalta ingredienti freschi e genuini. Dal lardo di Colonnata, ai tagliolini nei fagioli, al baccalà marinato e all’immancabile torta di riso; ogni portata sarà un tributo alle nostre radici culinarie.

Il “Festival della Creatività – C/Art Creativi in Dialogo” è un evento unico nel suo genere per chi desidera immergersi nella storia e nelle tradizioni di una città che continua ad incantare e ispirare. L’ingresso al festival è gratuito mentre per prenotare la cena è necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero +39 327 3566991, i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni visitare le pagine social Facebook: Carrara Città Creativa Unesco, Instagram: carrara_unesco.