Buoni carburante elettronici, come funzionano e dove acquistarli

Quando si diventa proprietari di un veicolo, ma in particolare di un’automobile, si è soggetti a dover realizzare alcuni investimenti. Sarà ad esempio necessario adottare un programma di manutenzione regolare, mentre ci saranno alcune spese extra come quelle relative al carburante. Quest’ultimo è essenziale per poter circolare, quindi non ci si può esimere dal comprarlo. La cifra in tal caso varierà sulla base della frequenza d’impiego dell’auto, ma influiscono anche fattori come il volume di cilindrata, la potenza del motore e le dimensioni della vettura stessa.

In seguito ai recenti eventi sociopolitici, i prezzi delle varie tipologie di carburante sono aumentati e non c’è grande tranquillità da questo punto di vista, soprattutto per chi ha la necessità di guidare abitualmente. Dunque, gli automobilisti hanno cominciato a riflettere per individuare una valida alternativa, e fortunatamente sono andati incontro ai buoni carburante elettronici. Ma di cosa si tratta? Come funzionano e dove acquistarli?

Cosa sono i buoni carburante elettronici e come funzionano

I buoni carburante elettronici sono lo strumento ideale per poter pagare il carburante acquistandone qualunque tipologia. In Italia ci sono migliaia di stazioni abilitate, e si ha l’opportunità di “ricaricare” la propria auto sia con la benzina che con il gasolio, senza dimenticare il metano e il GPL. Non bisogna nemmeno preoccuparsi della sicurezza, in quanto ogni transazione è tracciabile e trasparente. Infatti, ogni buono carburante elettronico è gestito da una specifica piattaforma informativa, molto simile ai sistemi bancari evoluti.

Se ci si sta chiedendo quale forma hanno fisicamente i buoni carburante elettronici, si tratta di carte prepagate anonime il cui valore è scalabile, e ne esistono due versioni: quella ricaricabile, e quella usa e getta. Ogni carta integra una banda magnetica e un codice a barre, e la validità è di 36 mesi a partire dal giorno in cui viene attivata. Per ciò che concerne i buoni ricaricabili, per osservare lo scalare del loro valore basta verificare lo scontrino rilasciato in seguito ad una transazione. Solitamente, le aziende ne fanno un uso frequente per riuscire a incentivare la propria rete commerciale, ma anche per inviare dei premi ai clienti e ai dipendenti, attraverso l’elaborazione di programmi fedeltà e promozioni.

Si possono acquistare buoni carburante online per riceverli su un qualunque dispositivo elettronico, annullando l’attesa e gli eventuali rischi legati alla spedizione. Da specificare anche l’importo minimo e l’importo massimo, siccome il primo è di 5 euro, mentre il secondo è di 500. Tuttavia, i tagli disponibili sono, nella fattispecie, 5-10-30-50-100-250-500. In ogni caso, i buoni carburante elettronici rappresentano la soluzione più rapida ed efficace per gli automobilisti, le cui esigenze vengono soddisfatte nel miglior modo possibile.

Dove acquistare i buoni carburante elettronici

I buoni carburante elettronici possono essere acquistati attraverso diverse metodologie. In primis, si ha l’occasione di comprare uno di questi buoni direttamente presso le stazioni di servizio abilitate, le quali nella maggioranza dei casi appartengono alle aziende stesse che erogano carburante. Le suddette imprese danno l’opportunità agli automobilisti di procedere con l’acquisto dei buoni direttamente online, sulle rispettive piattaforme, oppure tramite i numeri verdi disponibili. In alternativa, è possibile comprare i buoni carburante elettronici in Internet su siti in cui si ha l’occasione di avvalersi della formula del cashback, per esempio, soluzione alquanto comoda. Infatti, tramite tale metodologia si può risparmiare, ma bisogna valutare al meglio ciascuna variabile per non perdersi le migliori offerte a riguardo.

Come procedere con l’acquisto

Per poter procedere con l’acquisto dei buoni carburante elettronici, è necessario avere una carta di credito – anche collegata a un account PayPal – per poi recarsi su una delle piattaforme online sopraindicate. Si specifica che le Postepay sono idonee. In seguito, si devono inserire sia i propri dati anagrafici che il codice fiscale, e si otterrà in poco il buono o i buoni comprati. Per spenderli, è necessario recarsi in una stazione idonea che eroga carburante, come per esempio quelle di Tamoil. Queste ultime espongono direttamente il logo con la scritta che recita ‘buono carburante elettronico Tamol’, e per pagare si deve consegnare il buono al gestore oppure si procede autonomamente in modalità self-service, tramite le macchinette dedicate.

I vantaggi dei buoni carburante elettronici: perché acquistarli?

I buoni carburante elettronici sono una soluzione perfetta per gli automobilisti, in quanto essi possono disporre di molteplici vantaggi. In primo luogo, sia la procedura d’acquisto che di spesa richiedono azioni molto comode e pratiche, per cui non si riscontrano problematiche. Inoltre, a causa degli elevati costi odierni del carburante, i buoni possono fungere da vero e proprio regalo per una persona, per dei clienti o degli impiegati, qualora si possegga un’azienda. I buoni carburante elettronici rappresentano un ulteriore passo in avanti in termini di digitalizzazione, in quanto eliminano i movimenti del contante in favore del virtuale, il tutto in totale sicurezza grazie ai sistemi delle piattaforme impiegate. Se ci dovessero però essere delle difficoltà di qualunque natura, si può fare riferimento all’apposito servizio clienti.