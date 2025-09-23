Bibbiena, Defibrillation Day: lunedì 29 settembre una mattinata per imparare a salvare una vita

Un piccolo gesto può fare la differenza per salvare una vita. È questo il messaggio al centro del Defibrillation Day, l’appuntamento che lunedì 29 settembre animerà piazza Generale Sacconi a Bibbiena dalle 9 alle 13. L’iniziativa, promossa dalla Centrale Operativa 118 di Arezzo con il Comune di Bibbiena, il Centro Etrusco e le associazioni di volontariato locali, si collega alla Giornata Mondiale del Cuore che si celebra proprio il 29 settembre e coinvolgerà, insieme alla cittadinanza, studentesse e studenti delle scuole del territorio.

In piazza saranno presenti i sanitari della Centrale del 118 di Arezzo, il personale del Ser.D, dell’ospedale del Casentino, insieme alle infermiere e agli infermieri di famiglia e alle realtà che ogni giorno collaborano al sistema di emergenza. La cittadinanza potrà assistere e partecipare a dimostrazioni di massaggio cardiaco e uso del defibrillatore su manichino, esercitandosi direttamente sulle tecniche di primo soccorso. Non solo teoria e pratica: chi lo desidera potrà sottoporsi gratuitamente a un elettrocardiogramma refertato, oltre che al controllo della glicemia e della pressione arteriosa.