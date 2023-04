Arezzo, una Pasqua di doni e di incontri per la Casa di Riposo Fossombroni

Una Pasqua di doni e di incontri per la Casa di Riposo “Fossombroni”. Le festività sono state anticipate dall’ormai consueta visita dei rappresentanti del Quartiere di Porta del Foro che hanno confermato la loro vicinanza e la loro attenzione verso gli ospiti dello storico istituto aretino, andando a rinnovare un atteso gesto solidale che si ripete di anno in anno. Una delegazione giallo-cremisi guidata dal rettore Roberto Felici si è infatti recata alla Casa Pia e ha fatto tappa in diversi moduli assistenziali per trascorrere la mattina della vigilia insieme ai residenti, con un sereno momento di confronto terminato con la consegna di un grande uovo di cioccolata. Il Quartiere di Porta del Foro è stato accolto dalla presidente Debora Testi e dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti che, in precedenza, avevano contribuito a rendere ancor più dolce la Pasqua degli ospiti e degli operatori con la donazione di alcune colombe che hanno arricchito le tavole del giorno di festa.

Una serie di iniziative artistiche, spirituali e ricreative ha invece scandito l’attesa delle festività della casa di riposo. Gli stessi ospiti sono stati coinvolti dagli animatori in laboratori creativi che, motivati dall’obiettivo di proporre attività stimolanti per mantenere attive le capacità manuali e la fantasia, hanno permesso di preparare tanti oggetti artigianali che sono stati utilizzati per abbellire e addobbare i diversi ambienti dell’istituto in vista della Pasqua. Il periodo di Quaresima è stato inoltre scandito da momenti di preghiera, raccoglimento e riflessione attraverso le celebrazioni della Santa Messa in Sala Pianigiani con l’accompagnatore spirituale don Silvano Paggini che ha continuato a rappresentare un punto di riferimento anche in termini di conforto e di ascolto. Un gruppo di residenti, infine, ha preso parte insieme al direttore Stefano Rossi a una serata a tema “motori” in occasione della cena organizzata dal Team Rossi 4×4 per festeggiare la conclusione del Carta Rallye al primo posto nella categoria “Cross Country 4×4”, potendo così vivere un’ulteriore occasione di coinvolgimento diretto alla vita sociale e sportiva del territorio. «Un particolare ringraziamento – commenta la presidente Testi, – è rivolto al Quartiere di Porta del Foro, con cui condividiamo la comune appartenenza territoriale. La loro vicinanza è sempre presente e mai scontata, e questa Pasqua ha permesso nuovamente di percepire l’affetto verso la Casa Pia che è stato ricambiato dai sorrisi e dalla gratitudine dei nostri ospiti».