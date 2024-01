Arezzo, una giornata per la prevenzione della scoliosi in età evolutiva all’Istituto di Agazzi

Una giornata dedicata alla prevenzione della scoliosi in età evolutiva. Mercoledì 17 gennaio sono fissate le prime visite del nuovo anno tenute dal dottor Simone Ceppatelli all’interno del centro di riabilitazione A-Rìa dell’Istituto di Agazzi che, rivolte a bambini e bambine a partire dai sei anni, permetteranno di ottenere una valutazione di problematiche vertebrali o alterazioni posturali. Professionalità e strumentazioni all’avanguardia saranno nuovamente poste al servizio delle famiglie per interventi in ambito preventivo, educativo e terapeutico con l’obiettivo di favorire una crescita armoniosa e adeguata ai diversi ambiti della vita.

Le visite faranno affidamento sulla rinnovata collaborazione con il dottor Ceppatelli, specialista in ortopedia della Fondazione Don Gnocchi ed esperto in patologie posturali nell’età evolutiva, che sarà supportato dal personale dell’Istituto di Agazzi. Lo screening è consigliato per cogliere segnali di rischio e poter poi intervenire precocemente nel trattamento di eventuali problematiche, correggere difetti nello stile di vita, prevenire l’emergere di future patologie e favorire un corretto sviluppo dell’apparato muscolo-scheletrico, con percorsi personalizzati che spaziano dalla semplice educazione fino a trattamenti specifici quali il SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis. Il servizio potrà essere erogato anche in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/91.51.340 o 0575/91.51.341.