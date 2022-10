AREZZO – Una festa di halloween targata Sagra della Nana nel cuore di Montagnano L’appuntamento, fissato per le 19.00 di lunedì 31 ottobre, si svilupperà tra giochi, musica e gastronomia

Una festa di halloween targata Sagra della Nana nel cuore di Montagnano. L’appuntamento è fissato per le 19.00 di lunedì 31 ottobre e tornerà ad animare il piccolo paese della Valdichiana con un momento di ritrovo rivolto a bambini e ragazzi che, rigorosamente mascherati, potranno vivere insieme la notte tradizionalmente più paurosa dell’anno. “Street Halloween” è il nome di un evento che sarà ospitato dai giardini pubblici adiacenti agli stand della sagra che, appositamente allestiti e addobbati per la festa, diventeranno sede di una serata che troverà uno degli elementi maggiormente caratterizzanti in un concorso dedicato alla lavorazione e decorazione della zucca.

Ogni partecipante, infatti, sarà invitato a mettere alla prova la propria fantasia e la propria manualità nel rendere spaventoso questo frutto autunnale che potrà essere consegnato entro le 19.00 e che verrà poi esposto a lume di candela per contribuire alla suggestiva atmosfera dell’appuntamento, prevendendo comunque un premio per tutte le creazioni. La serata sarà poi arricchita da giochi a tema, da musica con un dj-set e dalla possibilità di cenare con un menù a base di specialità di street food, dolci e castagne, andando a riproporre il clima di entusiasmo e di condivisione che da cinquant’anni rappresenta il filo conduttore degli eventi promossi dal Comitato Festeggiamenti Paesani Montagnano. Per info e prenotazioni su “Street Halloween” è possibile contattare i numeri 333/27.97.930, 380/25.03.260 o 339/73.66.412.