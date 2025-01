Arezzo, un evento con il pluricampione mondiale di nuoto artistico Giorgio Minisini

Una mattinata di allenamento e confronto con il pluricampione mondiale di nuoto artistico Giorgio Minisini. L’appuntamento, a partecipazione gratuita, sarà previsto dalle 10.30 di domenica 19 gennaio al Palazzetto del Nuoto di Arezzo e offrirà un’opportunità di crescita sportiva per atlete e atleti a partire dai nove anni di età che potranno incontrare il principale esponente italiano di una disciplina sportiva che combina nuoto, ginnastica e danza. L’evento è organizzato dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto e nasce come un’occasione di ulteriore promozione e sviluppo sul territorio aretino del movimento del nuoto artistico, precedentemente chiamato nuoto sincronizzato.

Minisini è nato a Roma nel 1996 da una ex atleta e da un giudice internazionale di nuoto sincronizzato, dunque ha tratto dalla famiglia l’ispirazione e la passione per gareggiare in questa disciplina. Il suo percorso sportivo, terminato con il ritiro dalla scena agonistica nel luglio dello scorso anno, ha trovato compimento in cinquantuno medaglie tra campionati mondiali, europei e italiani tra cui spiccano i quattro ori iridati a Budapest 2017, Budapest 2022 e Doha 2024 con cui è rientrato, di diritto, tra i più forti nuotatori artistici del pianeta. La sua esperienza ha permesso di rendere il nuoto artistico sempre più inclusivo, diventando anche un testimonial per la lotta a stereotipi e bullismo. Questo atleta sarà ora protagonista dell’evento ad Arezzo che sarà finalizzato a insegnare i segreti del nuoto artistico con efficacia e leggerezza con momenti pratici in vasca per la correzione degli errori e per il perfezionamento tecnico, seguiti da momenti teorici in aula per promuovere un’occasione di confronto e dibattito su quanto vissuto in acqua. «La volontà – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – è di proporre un’irripetibile esperienza formativa per gli atleti e le atlete di nuoto artistico della nostra società e di altre società con il più importante atleta italiano di questa specialità».