Arezzo, tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’Accademia Karate

Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’AKA – Accademia Karate Arezzo. Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina è stata tra le assolute protagoniste della manifestazione tricolore che, a Calenzano, ha proposto un confronto tra settecentocinquanta atleti e atlete di diverse età di cinquantanove squadre da tutta la penisola. Il gruppo dell’AKA guidato dal Maestro Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini ha schierato ben ventisette giovani karateki e, tra questi, hanno trovato soddisfazioni soprattutto Vittoria Farini, Maria Caneschi e Francesca Felicetti che sono riuscite a laurearsi campionesse italiane rispettivamente nei -32kg tra le Ragazze, nei -59kg tra le Juniores e nei -54kg tra le Cadette.

Le emozioni di arrivare fino alla finale e di salire sul secondo gradino del podio sono state vissute da Viola Mugnai nei -62kg tra le Esordienti, da Giulia Marinelli nei +68kg tra le Cadette, da Dylan Bartoli nei -47kg tra i Ragazzi e da Luca Dini nei -43kg tra gli Esordienti. I sei bronzi, invece, sono stati conquistati da Samuele Nicchi nei -78kg tra i Cadetti, da Elver Jasari nei -47kg tra i Ragazzi, da Bianca Moretti nei -68kg tra le Esordienti, da Sofia Galletti nei -45kg tra le Esordienti, da Asia Scaletti nei -53kg tra le Juniores e da Alessandro Felicetti nei -60kg tra i Senior. La partecipazione dell’AKA al Campionato Nazionale AICS è stata ulteriormente arricchita dai positivi piazzamenti del resto del gruppo che, pur schierando molti atleti al debutto sul tatami in una competizione ufficiale, ha centrato numerosi piazzamenti ai piedi del podio, a partire dai quinti posti di Massimo Bardazzi, Shady Marraccini, Giorgia Biondini, Bianca Maria Farini, Nicole Mecaj, Matteo Felicioni, Alessandro Niccolini e David Giabbani. A chiudere il positivo bilancio della società aretina sono stati, infine, i settimi posti di Alessio Mazzuoli e Gabriele Bellucci, e gli undicesimi posti di Mariafrancesca De Coro, Giammarco Farsetti, Tommaso Fratini e Samuele Sciacca. Particolari apprezzamenti sono stati rivolti anche all’operato del giudice di gara Andrea De Coro che, nei due giorni della manifestazione, è riuscito a distinguersi per uniformità, coerenza e professionalità delle valutazioni a coronamento di una trasferta che è stata sostenuta dalla consolidata partnership con ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi che hanno confermato la vicinanza all’attività sportiva e formativa della società. «L’ottimo bottino di medaglie – commenta il Maestro Bertocci, direttore tecnico dell’AKA, – è motivo d’orgoglio perché sono arrivate a tutti i livelli dai bambini della categoria Ragazzi agli agonisti, a conferma della bontà della preparazione impostata dalla nostra società. Forti emozioni sono state vissute dai nostri atleti che, alla prima gara della loro carriera, hanno affrontato questa esperienza con serenità, dimostrando fin da subito tecnica e carattere».