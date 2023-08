Arezzo, tre giorni di festeggiamenti per i cinquant’anni dello Ciao Club

Tre giorni di festeggiamenti nello slargo di Colcitrone per i cinquant’anni dello Ciao Club. L’appuntamento è fissato da venerdì 8 a domenica 10 settembre quando il quartiere rosso-verde sarà sede di un ricco calendario di iniziative patrocinato dal Comune di Arezzo che permetterà di commemorare lo storico traguardo raggiunto dall’associazione aretina tra goliardia, folclore, memoria e beneficenza. Lo Ciao Club fu fondato nel 1973 dal gruppo di amici del “Barrino” di via Oberdan per promuovere comuni occasioni di ritrovo e di intrattenimento, aggregando decennio dopo decennio centinaia di cittadini e ampliando poi la propria attività in ambito sportivo con una squadra che, dopo aver militato anche in Terza Categoria, è attualmente la più anziana iscritta ai campionati Uisp. Proprio nell’ultima stagione, tra l’altro, questa formazione ha vinto il torneo di Prima Categoria e ha meritato la promozione in Eccellenza.

Il cinquantesimo anniversario sarà un’occasione di ritrovo, di condivisione e di divertimento aperta a tutti che verrà sviluppata attraverso tante diverse attività. L’apertura sarà alle 18.00 dell’8 settembre con un maxi-incontro di calcio al campo “Buonconte da Montefeltro” giocato da due squadre formate da trenta giocatori ciascuna con tre palloni, poi i festeggiamenti si sposteranno nel quartiere di Porta Crucifera con la cena in piazza e con un ritorno agli anni ‘70 attraverso la rievocazione di un Campari Point. Il giorno successivo prenderà il via alle 17.00 con la settantunesima edizione della Giostra dei Ganaucchi dove, nello spazio verde del Gioco del Pallone, andrà in scena un gioco ispirato alla Giostra del Saracino ma corso in sella a una bicicletta, con il premio commemorativo dei cinquant’anni dello Ciao Club intagliato dal maestro Francesco Conti. La serata proseguirà poi con la cena con piatti della tradizione in slargo del Colcitrone con musica dal vivo e premiazioni della squadra vincitrice del campionato Uisp, con il ricavato che verrà interamente donato in beneficenza al Calcit. La conclusione del fine settimana è in programma alle 11.00 del 10 settembre con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria della Pieve celebrata da monsignor Alvaro Bardelli in memoria dei defunti dello Ciao Club. «Le tre giornate – commentano Fabio Daveri e il presidente Roberto Mazzeschi, – saranno all’insegna del divertimento e della goliardia che, da cinquant’anni, identificano lo Ciao Club. Si tratta di un traguardo storico per una piccola associazione cittadina fondata esclusivamente sul volontariato che vogliamo celebrare con un’occasione di ritrovo tra tutte le famiglie e gli aretini coinvolti nelle nostre attività di ieri e di oggi».