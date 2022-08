AREZZO – Sotto le stelle di Lucignano, ritorna la cena nella Piazza dei desideri

Nella magica notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto dalle ore 20.30, ritorna a Lucignano (Ar) in Piazza del Tribunale, la tanto attesa “Cena in Piazza sotto le stelle”, organizzata per il comune della Valdichiana da Terretrusche Events.

Un elegante convivio con chefs provenienti da tutta Italia (tra cui brilleranno un Due Stelle Michelin e soci di Euro – Toques Italia) e la musica dal vivo di Aura Band per festeggiare insieme l’estate in uno dei comuni dell’Associazione ‘I borghi più belli d’Italia’. Sarà una cena dedicata all’alta cucina italiana, un viaggio enogastronomico attraverso l’esperienza dei sapori d’Italia.

Lucignano diventerà per l’occasione il Borgo dei Desideri e solo chi lo visiterà potrà esprimere e lasciare il suo desiderio nascosto. A farlo avverare contribuiranno il fascino, la bellezza dei luoghi, l’autenticità dei vicoli dell’Italia dei piccoli borghi, il calore e l’accoglienza degli abitanti, i sapori e i colori dei piatti proposti. “La notte del 10 agosto è una notte magica e in questa notte si avverano i desideri – dichiara Vittorio Camorri, Terretrusche – Ci ritroveremo tutti nella Piazza dei Desideri, ognuno con i propri sogni, per un’incredibile Cena di Gala allestita nella piazza del Borgo in cui gli Chefs provenienti da diversi angoli d’Italia cucineranno “a vista” le eccellenze del nostro Bel Paese”.

Cucineranno in Piazza per voi:

– Chef Oliver Glowig – 2 stelle Michelin

. Risotto al parmigiano e prezzemolo con tuorlo d’uovo e tartufo

– Chef Paolo Paciaroni (Euro – Toques Italia)

. Tortelli di Spigola, caciucco, pan bruschetta e aglione della Valdichiana

– Chef Salvatore Vuolo

. scialatielli d’Autore (Enrico Cosentino) con innesto di di fior di zucca al mantecato di cozze limone e Bronoise di zucchine.

. Pacchero di Gragnano ripieno di patate provola di Agerola e baccalà su scottato ai 2 pompodorini, polvere di capperi e germogli di soia

– Chef Catia Ciofo Sorrisi di Citta…. Perugina

– Chef Emiliano Rossi (Euro – Toques italia)

. Stelle al Fumo

– Chef Barbara Settembri (lady chef Marche Euro -Toques)

. vasetto di frolla al parmigiano con stracciatella e cipollotto al forno con pancetta affumicata

– Chef Gian Marco Di Girolami

. Pollo ripieno alla tenera ascolana, con tartare di peperoni, anguria e limone

– Chef Chiara Castellucci

. Passione Estiva, cuore di burrata e tartare di melanzane menta

– Chef Shady

. Vitellone Tonnè: focaccina con sfilacciato di chianina e salsa tonnata all’aglione

– Chef Vittorio Camorri (Euro – Toques Italia)

. Bistecca di Chianina IGP ai 4 Sali su 4 carboni di legna

– Aldo e Giorgio Iacomoni (Macellai in Toscana)

. Le carni delle Valdichiana

– Stefano Cecconi (Maestro Gelatiere)

. Il carretto dei gelati, zabaione al Cortona Syrah, Massa di Cacao bio monorigine Uganda

– Paolo Sacchetti (Maestro Pasticcere)

. le pesche di Prato

– Roberto Cantolacqua (Maestro Pasticcere)

. Zuppa Inglese, Il Babà

– Corrado Menchetti (Fornaio in Toscana)

. Pani e Focacce di Grano Antico

Per informazione e prenotazione

Terretrusche Events

0575606887

events@terretrusche.com

Booking on line

https://ticketing.terretrusche.com/events/la-piazza-dei-desideri-2022/