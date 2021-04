AREZZO – Servizio Civile Regionale: bando per 48 volontari al Comune

Pubblicato il bando di Servizio Civile Regionale per 7 progetti presso il Comune di Arezzo per un totale di 48 volontari. I progetti per i quali è possibile presentare la domanda, entro le 14 di venerdì 28 maggio ed esclusivamente online su https://servizi.toscana.it/sis/DASC, sono: Progetto Sportello Unico, Progetto Sport Politiche Giovanili, Progetto Servizi Educativi e Scolastici, Progetto Cultura Turismo, Progetto Servizi Sociali, Progetto Programmazione e Sviluppo, Progetto Servizi Demografici.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, sui requisiti richiesti e sui progetti messi a bando https://www.comune.arezzo.it/node/18290. Altri utili riferimenti sono Regione Toscana – Servizio Civile http://www.regione.toscana.it/servizio-civile e GiovaniSi www.giovanisi.it