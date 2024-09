Arezzo, quattrocento atleti e atlete nella nuova stagione della Scuola Basket

Quattrocento atleti e atlete nella nuova stagione della Scuola Basket Arezzo. La società ha raggiunto numeri da record con ben venticinque gruppi sportivi che, dalla serie B al settore d’ingresso del minibasket, avranno la responsabilità di rappresentare la pallacanestro aretina ai diversi livelli tra campionati nazionali e regionali, maschili e femminili. Questo movimento ha vissuto un’occasione di incontro e di condivisione nel corso della presentazione ufficiale della stagione 2024-2025 che, ospitata dal Blue Team e aperta dai saluti del presidente Mauro Castelli, ha permesso di riunire atleti di ogni età, famiglie, dirigenti, tecnici e sponsor, con una serata dove sono state illustrate le novità della Sba e applaudito ogni singolo cestista.

Una particolare attenzione è stata rivolta all’Under15 New Silver Car che, dopo aver trionfato nel campionato regionale Elite, sarà impegnata nel massimo palcoscenico giovanile nazionale d’Eccellenza, allenata da Umberto Vezzosi con l’assistenza di Michele Bellavia. La seconda novità è la costituzione di una seconda formazione senior guidata da Luigi Beoni che sarà impegnata nella Divisione Regionale 2 e che andrà ad aggiungersi alla prima squadra di serie B targata Bc Servizi che farà affidamento sullo staff tecnico con allenatore Alessio Fioravanti, viceallenatore Stefano Liberto e preparatore atletico Simone Marraccini. La Sba sarà poi impegnata a livello giovanile in tre campionati regionali Gold con l’Under14 di Alessio Fioravanti, l’Under17 Rosini Impianti di Massimo Bini con Tommaso Cassi e l’Under19 Amen di Umberto Vezzosi con Marco Tavanti, mentre tre formazioni saranno impegnate anche a livello Silver: l’Under15 Galv-Ar di Stefano Biancucci, l’Under17 Tecnoil di Marco Tavanti e l’Under19 Rosini Impianti di Massimo Bini con Fabrizio Razzolini. A completare il prospetto delle squadre maschili saranno, infine, l’Under14 e l’Under17 guidate da Erik Maccanti e l’Under13 maschile di Michele Roggi con Franco Guccione. La crescita del settore femminile della Sba è testimoniata dalla costituzione di ben tre gruppi di ragazze di diverse età che si confronteranno con coetanee di tutta la Toscana, con l’Under13 affidata a Michele Roggi e Lamya Beryouni, e l’Under14 e l’Under17 che verranno seguite da Michele Bellavia. L’attività della società poggerà le proprie radici, come consuetudine, nel minibasket Nova Verta con nove gruppi maschili e femminili che saranno coordinati da Roberta Bindi e che vanteranno uno staff tecnico con Lamya Beryouni, Stefano Biancucci, Paolo Bruschi, Franco Guccione, Lorenzo Guccione, Michael Lemmi, Erika Picchi, Alessandro Stocchi, Marco Sulpizio e Jacopo Vignaroli. La Sba, infine, continuerà a proporre il progetto sociale di basket integrato che, coordinato da Paolo Bruschi e da Federico Fracassi, sarà nuovamente sostenuto da Bm Centro Tecnico per permettere di fare sport a ragazzi e ragazze con disabilità fisiche, intellettive e relazionali.